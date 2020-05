Emelec responde a las acusaciones del abogado de Francisco Egas

Mediante un comunicado que fue publicado en las redes sociales del club, el presidente de Emelec, Nassib Neme, respondió a las acusaciones que realizó Felipe Rodríguez, abogado de Francisco Egas, respecto al Congreso Extraordinario realizado el 1 de mayo, donde se ratificó la reestruturación del directorio de Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que ahora tiene como presidente a Jaime Estrada.

"Algunos pensarán que usted está más preparado y tiene más experiencia que todos los profesionales consultados por nosotros, y no es nuestra intención cuestionar sus conocimientos en materia legal y derecho deportivo, pero agradeceríamos dar sustento legal a cada una de sus aseveraciones e iluminarnos con su sabiduría y no emitir seudo sentencias carentes de la debida fundamentación", indica la primera parte del documento.

El principal del tricampeón también se refirió a algunas frases emitidas por el jurisconsulto en entrevista brindada a Teleamazonas, y puntualizó que "quien nada debe, nada teme".

En ese sentido, Neme señaló algunos puntos que, según su criterio y el de sus asesores legales, constituyen imprecisiones de parte de Rodríguez.

"Por desconocimiento, o en un lapsus brutus, usted alega que 'convocaron un congreso y eligieron un presidente de forma ilegal' y esto no es cierto. El congreso no eligió presidente, pues no está en capacidad estatutaria de hacerlo. Lo que en efecto hizo el congreso, tratando el único punto del orden del día para el que fue convocado, fue aprobar, por unanimidad de sus asistentes, la resolución del directorio, tomada por mayoría absoluta de este organismo, respecto a su reestruturación", expone el directivo azul

Prosigue, "los miembros del directorio, electos el 31 de enero de 2019 por el Congreso de la FEF, siguen siendo los mismos de esa fecha. No ha habido cambio alguno en su conformación. Son las mismas nueve personas. Según la reestructuración realizada por el directorio de la FEF, el señor Francisco Egas sigue siendo parte del mismo como tercer vocal y ya no como Presidente, como en su momento fue designado por este mismo directorio (no por el Congreso). Recuerde -o entérese, si no lo sabe- que según los estatutos de la FIFA el Congreso no elige presidente ni vicepresidente", acota Neme.