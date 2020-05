Esteban Paz y Nassib Neme, un cruce verbal que lleva varios capítulos

Esteban Paz y Nassib Neme han protagonizado varios encontrones por defender sus ideas. Algunas veces se han pasado de lo "políticamente correcto" y han caído en acusaciones. El último capítulo, si bien no es un mano a mano entre Paz y Neme, tiene mucha relación, ya que el directivo de Emelec es uno de los firmantes de una carta pública dedicada al directivo albo por calificar a lo que sucede en la Ecuafútbol como circo.

EXPRESO le recuerda algunos cruces entre ellos.

"Sin llorar"

En mayo de 2019 el Tribunal de Apelaciones de LigaPro en la Cámara de Comercio de Guayaquil (a pedido de cuatro clubes entre ellos Liga de Quito) restó los tres puntos que Emelec había recibido porque Onofre Mejía jugó en América estando suspendido. El juego terminó empate.

“Esto es sin llorar. Apuntan contra Emelec, pero en la segunda vuelta vamos a salir con todo”, dijo Neme.

Entonces, Paz respondió. “En Emelec no hay autocrítica, eso del ‘sin llorar’ es hasta malcriado. Se debería decir ‘sí, nos equivocamos, o se pitó mal’, pero no. Hay que ser más responsables”.

Y Neme volvió a la carga. "Paz no es ninguna superautoridad para calificar o descalificar a otros clubes. Lecciones de comportamiento está muy lejos de darnos. Carece de autoridad moral para hacerlo. Me gustaría decírselo en la cara. Paz sugiere estar por encima de reglamentos y estamentos del fútbol. A este sujeto en Emelec no le aguantamos más su incontinencia verbal. Habla de falta de autocrítica y sugiere que a él le sobra capacidad de análisis sobre nuestra supuesta incapacidad. Aparentemente cree poder cuestionarnos”.

"Levantan Copas sin merecerlas"

Emelec hizo prevalecer el reglamento y recuperó esos tres puntos al acudir al TAS. En la segunda ronda volvió a jugar con el América y triunfó gracias a un penal cometido por Onofre Mejía. El jugador fue separado del plantel y el cuerpo técnico lo acusó de haber traicionado al equipo. El futbolista lo negó rotundamente. Pero, le preguntaron a Paz y se armó un nuevo capítulo.

"Hay que investigar a fondo lo que ha pasado. Todo eso hay que comprobar para emitir un criterio. La historia es el hilo conductor. Ya se cuenta por sí sola. Lamentablemente hay gente que no tiene escrúpulos. ¿Cómo pueden levantar una copa sabiendo que no les pertenece? ¿Cómo puedes celebrar tres puntos que no te pertenecen? Hay gente que piensa que hay que ganar como sea. Por mi parte, me siento orgulloso y satisfecho que todas las copas que ganó LDU fueron limpias y con nuestro esfuerzo. A Liga nadie le regaló nada ni nos regalarán nada", dijo Paz.

(AUDIO) Esteban Paz "Un equipo no se merece estar dentro de la parte final si hace ese tipo de cosas, me siento orgulloso y satisfecho que todas las copas que ganó #LDU fueron limpias y con nuestro esfuerzo" @LDU_Oficialhttps://t.co/7UT4UYB1hp — Mundo Deportivo EC (Desde 🏠) (@MundoDeporEC) September 23, 2019

Y la respuesta de Neme fue inmediata. "Bueno, los únicos campeonatos que han estado cuestionados por la falta de transparencia son aquellos en los que un equipo utilizó cinco extranjeros en vez de cuatro, utilizó un juvenil en cancha que no lo era, en consecuencia sacó ventaja por sobre el resto de rivales. Esos hechos fueron sancionados por la Ecuafútbol, no significaron parte de la leyenda urbana, fueron hechos evidenciados. El resto es parte de esa leyenda y lo que se le ocurre decir a más de uno. En cuyo caso, quienes hayan tenido jugadores que ilegalmente formaban parte del club, violando normas, son quienes han ganado campeonatos de forma no transparente, el resto lo hemos hecho de la manera correcta".

"El mejor jugador"

Rodrigo Paz, padre de Esteban, inició uno de los últimos capítulos. Entonces, el máximo directivo de Liga de Quito se fue contra los azules. "Fuimos campeones contra Emelec (en el 2018). Claro que ya se había ido el mejor jugador de ellos. ¿Cómo se llamaba? (Rafael) Correa creo. Ya se me fue”.

¡LANZANDO DARDOS!

"Si con Emelec, a pesar de eso fuimos campeones, claro que ya se había ido el mejor jugador de ellos, que se llamaba Correa creo", declaró Rodrigo Paz, presidente vitalicio de #LDUQ.#LaFrecuenciaDeportiva pic.twitter.com/fzIEwCYvg1 — Radio Sucre 700 AM (@radio_sucre700) October 24, 2019

Y Neme reaccionó. “Emelec fue campeón del 2017 y subcampeón del 2018 y aquí no había ningún Correa. Y los años previos, revisando la nómina del equipo, tampoco un jugador con ese nombre. La LigaPro y su Código de Ética, bien gracias. Los Paz son impresentables. Sacan comunicados y camisetas por la paz, pero solo fomentan el odio. Son hipócritas. Más vergüenza dan los obsecuentes con micrófono que se ríen”.

Entonces, Esteban aceptó que se trata de algo personal. “Considero que a lo largo de los años el tema con Neme es personal, pensamos distinto, queremos cosas distintas. Vemos de manera distinta el fútbol y no es nada en contra de Emelec. Seguiré diciendo que hay que investigar y erradicar el antifútbol. En ningún momento mencioné a Neme y Emelec, al día siguiente Neme se puso los guantes solito y nos dijo payasos”.