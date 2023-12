Pileggi: "Los jugadores siempre estuvieron al día; todo es bulla innecesaria"

El presidente del Club Sport Emelec, José Pileggi, previo al inicio del Consejo de Presidentes este lunes 4 de diciembre respondió a varios temas polémicos que envuelven al club, entre ellos aprovechó para desmentir que sus jugadores no hayan entrenado por falta de pagos.

Directivo de Mushuc Runa denuncia "acuerdos bajo la mesa" en LigaPro sobre descensos Leer más

El presidente del cuadro eléctrico dijo enfático: “Los jugadores están muy bien, más allá de esa inesperada y desagradable noticia que dio un periodista, respecto a que no les habían pagado a los chicos. Están al día y cualquiera que quiere visitar el club para verificarlo, lo puede hacer. Es una bulla innecesaria”

Lea también: Equipos ecuatorianos clasificados a la Copa Sudamericana 2024

Al cuestionarle entonces el ¿Por qué no entrenaron?, Pileggi respondió algo molesto: “Sencillamente porque querían conversar qué va a pasar después del mes de diciembre, en cuanto a sus vacaciones, porque todos los clubes vamos a tener que pagar cerca de tres meses adicionales y sobre eso vamos a hacer números”.

También le consultaron sobre la continuidad de Fernando León, a lo que señaló: “Estamos en eso, esperamos tener buenas noticias en los próximos días. No solamente sobre su caso, sino de otros jugadores más que estamos en negociaciones de renovación, y por otro lado, las nuevas contrataciones que estamos haciendo para el 2024”.

Sobre la posible salida de Aníbal Chala dijo: “Nosotros estamos muy a gusto con el jugador y estamos hablando con su representante”.

Pileggi se refirió también a la continuidad del director técnico Hernán Torres. “A Hernán lo están sacando desde que llegó; parece que hay una campaña para sacar a todo el mundo aquí. Ha mostrado su profesionalismo, ha sido respaldado. Creo que es un profesional que el Club Sport Emelec lo merece”.

De la salida de Kléber Fajardo dijo: “Su compromiso era hasta el 30 de noviembre. En lo personal le he pedido que continúe dando asesoramiento, porque es un gran profesional y sobre todo un emelecista de corazón”.

Finalmente habló sobre las indirectas del expresidente Nassib Neme: “Yo no voy a entrar en el juego de polémicas, me han estado buscando mucho la lengua sobre eso y no voy a decir nada”.

¿𝗘𝗡𝗧𝗢𝗡𝗖𝗘𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗤𝗨𝗘́ 𝗦𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗔𝗥𝗢𝗡?



José Pileggi se refirió a que todo está pagado en Emelec y que mi información fue totalmente falsa por valores pendientes que tenía la plantilla. pic.twitter.com/vYgVDoQWAn — 𝐽𝑎𝑣𝑖𝑒𝑟 𝑅𝑢𝑖𝑧 (@Jrnochi) December 4, 2023

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!