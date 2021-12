El 2022 será una temporada en la que el cuadro millonario necesita recuperarse del duro golpe del 2021: volverá a Copa Libertadores, habrá nuevas elecciones con Nassib Neme, José Auad y Carlos Torres como candidatos; Ismael Rescalvo buscará ser campeón nacional, algo que le ha sido esquivo desde su llegada en 2019

La silla grande azul vuelve a estar en escrutinio

La presidencia del Club Sport Emelec vuelve a estar en escrutinio este 30 de enero después del último período del titular actual de la institución, Nassib Neme, quien tendrá como contendores a José Auad y un nuevo nombre que apareció para la candidatura, Carlos Luis Torres.

La gestión de Nassib Neme arrancó en 2009 como presidente de la Comisión de Fútbol, ese año sería clave para empezar a levantar el rumbo de un equipo que en la década de los 2000 fue bicampeón, pero estuvo al borde del descenso.

Nassib Neme buscará estar al frente de Emelec por cuatro temporadas más JIMMY NEGRETE / EXPRESO

Aunque Emelec fue el elenco que más puntos hizo esa temporada no salió campeón, pero fue labrando su camino para lo que serían cuatro títulos, entre esos un tricampeonato, en una década gloriosa para el club.

Con Neme a la cabeza, ya que asumió el rol de presidente del club en 2011 luego de que Elías Wated le cedió el sillón, el estadio George Capwell tuvo una transformación que le costaría al club unos 25 millones de dólares que aún paga.

Sin embargo, la gran deuda de la dirigencia de Neme es un torneo internacional. Su mejor presentación fue en 2015, al alcanzar los cuartos de final de Libertadores.

José Auad (i) junto a Roberto Gilbert, buscarán llegar a la presidencia del Bombillo Jimmy Negrete / EXPRESO

Aunque Neme no ha dicho oficialmente que estará en la papeleta de candidatos, EXPRESO pudo conocer de buenas fuentes que sí irá a luchar por estar en otro período al mando de Emelec.

Otro nombre entre los postulantes es Auad, conocido por sus constantes apariciones en contra de la administración de la actual dirigencia. Aunque en sus diversas entrevistas ha variado sus propuestas, en una de las últimas, o el menos en la que hizo oficial su candidatura en una de las salas del Hospital Guayaquil, dijo que ya tenía un contrato prefirmado con dos jugadores brasileños del Flamengo, aunque no dio nombres.

Carlos Luis Torres (i) tiene en su eslogan buscar un Emelec más grande. Archivo

Asimismo, dijo que en su proyecto, en caso de llegar a estar al frente del club azul, su gerente deportivo sería el campeón mundial David Trezeguet.

Carlos Luis Torres, doctor en ciencias empresariales, es el nuevo nombre que estará buscando llegar a la silla azul. Su lema es buscar un “Emelec más grande” y ha manifestado que habrá un plan de mayor beneficios para los socios, que el Polideportivo Samanes pueda tener acceso para todos los socios e incluirlo en el fichaje de jugadores.

Una base que se sostiene, pero con la obligación de fichar sin fallar

En Emelec se ha encontrado una base de jugadores para encarar el 2022. Esto no ha sido fácil adquirir para el Bombillo, ya que desde el 2019 ha empezado a fichar y hoy puede decir, con seguridad, que tiene varios jugadores que le suman.

Entre esos aparecen Pedro Ortiz, Romario Caicedo, Aníbal Leguizamón (extranjero), Jackson Rodríguez, Marlon Mejía, Bryan Carabalí, Dixon Arroyo, Sebastián Rodríguez, Edgar Lastre (canterano), Alejandro Cabeza (recién adquirido por las próximas cuatro temporadas), José Francisco Cevallos, Alexis Zapata, Jefferson Vernaza (canterano), Javier Rodríguez Bolaños (canterano), Brian Wittle Caicedo (canterano), entre los principales.

El Emelec de Ismael Rescalvo no superará una cifra de 28 elementos en el plantel, sumados los canteranos. Pero con la salida de Luca Sosa, Facundo Barceló (aún en negociaciones), Leandro Vega, Bryan Sánchez, Lass Bangoura, Óscar Bagüí, Jefferson Orejuela y Davor Montiel, es claro que los millonarios buscarán fichar al menos cuatro elementos y ponderarlos con jugadores de sus formativas.

Los que dejan la plantilla azul. EXPRESO

Así se lo contó hace unos días a EXPRESO el director deportivo Marcos Mondaini, quien ha reconocido que “no es un mercado fácil”, sobre todo por los altos valores que se piden para fichar.

“Estamos manejando dos o tres opciones de delanteros extranjeros y veremos como siguen. No juegan en Ecuador. Bauman no, esa opción no manejamos”, dijo el tetracampeón millonario sobre lo que buscarán para fichar y reforzar la plantilla 2022.

Hasta ahora, el único refuerzo que ha sumado el Bombillo para este año es el de Marcos Caicedo, quien llega por dos años y procedente del Guayaquil City.

En el emelecismo hay una deuda pendiente y su capitán Sebastián Rodríguez lo reconoció al terminar la temporada, señalando el dolor de no terminar primeros.

“No pudimos terminar el año como queríamos y nos habíamos planteado como grupo, ahora toca aprender de los errores y enfocarnos en mejorar. Sepan que volveremos este 2022 con más fuerza y ganas que nunca par dejar a Emelec donde se merece, siendo campeón”, dijo el volante uruguayo.

Ismael Rescalvo, con la necesidad de alcanzar un título

Ismael Rescalvo estará por tercer año consecutivo desde enero en Emelec. El entrenador español será quien esté al frente de la pretemporada y se haga cargo de formar un plantel, no solo que llegue a la final, sino que pueda levantar un título en esta temporada.

Rescalvo llegó en mayo del 2019 y en sus primeros meses al frente del Bombillo no dejó buenos réditos, se fue a casa en octavos de final de Libertadores contra Flamengo por la vía del penal y después se fue eliminado en la primera fase de los playoffs que entonces se disputaban en LigaPro.

Al año siguiente, 2020, hubo varios refuerzos y se esperaba que Emelec lograse ser protagonista. Sucedió en la segunda etapa, pero no llegó a la final y, por segundo año seguido, no pudo clasificar a Copa Libertadores.

Felicito a mis jugadores por el gran año. Somos los mejores de la temporada y nos adaptamos a las situaciones. Destaco la garra.

Ismael Rescalvo, DT de Emelec

Sin duda el 2021 termina siendo una temporada en la que se acentuó su plan de juego y estuvo más cerca de concretar una nueva estrella para el cuadro eléctrico.

Aunque no levantaron la copa de campeón, Emelec terminó siendo el club con más puntos y goles en el torneo 2021, dejando en evidencia que los eléctricos firmaron una gran campaña.

“No solo gana el que se lleva el trofeo. Nosotros ganamos porque hicimos un gran trabajo toda la temporada. Ya tenemos cosas adelantadas para el próximo año (2022). La intención es mantener a la mayoría de los jugadores, pero buscar refuerzos para competir en la Libertadores y el torneo local”, dijo Ismael Rescalvo.

El entrenador con pasado en Independiente del Valle no goza con el respaldo total de la hinchada y de hecho fue bastante criticado por sus planteamientos en la primera final en la capital, sin embargo, desde la dirigencia hay plena confianza en su trabajo, por eso fue renovado hasta finales del 2023.

Rescalvo tendrá una dura tarea esta temporada, con ocho bajas en su equipo y una economía no tan fortalecida. Lo cierto es que su obligación por sumar un título no escucha excusas, ni pretextos.