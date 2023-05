Emelec: Miguel Rondelli 'maneja' el barco millonario

A punta de rebeldía y talento individual, Emelec consiguió el pasado jueves 25 de mayo un empate (2-2) valioso en Argentina, contra Huracán, y mantiene las chances intactas para clasificar a octavos de final en Copa Sudamericana.

En la previa, el ‘morbo’ por conocer si era o no el último partido de Miguel Rondelli al mando del Bombillo generaba intriga, pues su equipo encarrila 8 partidos sin ganar en LigaPro.

“Yo no soy el encargado de hablar de eso (sobre su salida), me levanto a trabajar y las ganas siempre están. No me considero una persona que abandone los retos o desafíos. Tendrán que hablar con la dirigencia y serán ellos los encargados”, afirmó el DT argentino en rueda de prensa.

Rondelli, pese al punto rescatado, fue enfático en que las distancias de viaje perjudica a su equipo. “(Se complica) cada vez que venimos al sur. Por ahí los viajes entre Huracán (Argentina), Guaraní (Paraguay) y Danubio (Uruguay) son más cortos. A nosotros nos afecta no solo en lo físico, sino en la preparación del partido, nosotros viajamos un día, un día que no se puede entrenar”, apuntó.

EXIGE SANCIONES POR ACTOS DE RACISMO

El DT de #Emelec, Miguel Rondelli sinceró que la hinchada de #Huracán tuvo actos de racismo con sus jugadores. Súmate EN VIVO a la emisión de 🇪🇨 #SCEcuador, junto a @AndresLacouture. pic.twitter.com/dc9tGfEd63 — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) May 26, 2023

Ante los insultos racistas que recibió el cuadro porteño por parte de la hinchada globista, Rondelli pidió severas sanciones a la Conmebol.

“Empezamos a sufrir hostigamiento de la gente de Huracán, entiendo que es parte del folclor del fútbol, pero a que mis jugadores le griten esclavos, negro de m… eso no suma”, apuntó y agregó “la Conmebol debe tomar cartas en el asunto, las multas deben ser severas”.

“La gente se piensa que nosotros somos otra especie o no sé por qué se reacciona así, no empatizan mucho con la otra persona”, dijo el zaguero Caín Fara.

“Es algo que está mal, hay autoridades que deberían dar el ejemplo, a mí como argentino me molesta mucho, sé que es un garrón para los chicos. Pero también pasa en el primer mundo, pasa en todos lados”.

CHANCES DE CLASIFICACIÓN INTACTAS

El foco se marchó del Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires con sabor amargo, pues un gol de Alejandro Cabeza en los minutos finales pudo ser el de la victoria, pero fue invalidado por offside.

Tras la cuarta fecha , el apretado grupo B en Copa Sudamericana quedó de la siguiente manera: Guaraní (7 puntos, 0 gol diferencia), Huracán (5, +2), Emelec (5, -1) y Dabubio (4, -1).

Para clasificar, el Bombillo deberá hacerse fuerte en el George Capwell, donde cerrará contra el líder Guaraní, el 7 de junio, y ante Danubio, el 28 del mismo mes.