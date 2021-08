Emelec, la larga sombra de un préstamo

Un préstamo otorgado a Emelec de parte de una institución bancaria, de la que el Estado es accionista, para la remodelación del estadio Capwell, y la presunta deuda vigente, como lo dijo el presidente de la República Guillermo Lasso, agitó ayer el ambiente futbolístico.

Emelec: Ismael Rescalvo va por un récord fuera de casa Leer más

Este crédito fue dado al Bombillo por parte del Banco del Pacífico al conjunto millonario durante el gobierno de Rafael Correa.

“No puede ser posible un crédito que nunca lo pagan, sino los intereses con la mitad del dinero del auspicio, ¿y la otra mitad? ¿Por qué no pagaron el crédito? Ahora van a tener que pagarlo porque es dinero de todos los ecuatorianos”, dijo el primer mandatario en una entrevista a 4 Pelagatos.

En una entrevista brindada en 2017, el titular del Bombillo, Nassib Neme, reconoció que una de las formas en que se financió la remodelación del escenario deportivo, a un costo de $ 28’500.000, fue, entre otras cosas, con un crédito del 32% de la institución financiera. Es decir, según esto, el préstamo fue de $ 9’120.000.

No obstante, José Auad, potencial candidato a la presidencia del cuadro millonario, dice que el monto que adeuda el club azul al banco, cuyo nombre también lleva el estadio por un auspicio, es mayor.

“Al Banco del Pacífico casi se le debe 200 millones de dólares, es una locura”, expresó el socio eléctrico y acota que él viene denunciando desde hace tiempo las deudas.

“Yo voy a lanzar mi candidatura, pero el dinero de la nueva directiva no será para pagar esa deuda, eso es ilegal. Se habla de 150 millones que se deben, solo se han pagado los intereses y no el capital”, dejó saber Auad, quien coincidió con el presidente Lasso al indicar que esto es “un acto de corrupción”.

Por su parte, Roberto Gilbert, quien lanzó su candidatura a la presidencia de Emelec a fines del 2011, pero finalmente no terció en las elecciones el 2012, es enfático al decir que las deudas deben pagarse.

Emelec vence 2-1 al Delfín Leer más

“Las deudas tienen que honrarse, claro que hay una figura que uno puede pagar los intereses, pero no el capital, pero nunca se ha terminado de pagar el capital”, expresó Gilbert.

El también expresidente de Fedeguayas mostró su preocupación por la situación del club a futuro “El problema es para la nueva directiva que seguro se las va a pasar (las deudas). Malo es que no se pague. El capital no se ha podido pagar, porque no han existido ingresos”, aseguró el reconocido médico.

El dinero de la nueva directiva no será para pagar esa deuda, eso es ilegal. Se habla de 150 millones que se deben José Auad, precandidato a la presidencia de Emelec

Álex De la Torre, exvicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), dejó saber que durante su permanencia en la Ecuafútbol, otros hechos de este tipo eran conocidos.

Rafael Correa, con la camiseta de Emelec, junto a Nassib Neme, presidente azul. Archivo

“Cuando estuvimos nosotros, era un secreto a voces que el presidente del país apoyaba abiertamente a Emelec, consiguiéndole publicidad internacional como fue el caso de PDVSA, como fue el caso de auspicios de parte de empresas estatales del país, pero no sabía de los créditos otorgados por el Banco del Pacífico a este club, pero concuerdo con el presidente Lasso que actuar de esa forma raya en un sentido no muy ético al otorgar privilegios a un equipo del que el presidente puede ser hincha, porque se supone que es el presidente de todos los ecuatorianos”, expresó el otrora directivo de la FEF.

A lo que hace referencia De la Torre es al convenio con la empresa petrolera venezolana que auspició desde el 2008 hasta el 2012.

El expresidente de la comisión disciplinaria de la Ecuafúbol hace un llamado a los actuales miembros de la Ecuafútbol y la LigaPro a que tomen cartas en el asunto.

“Esto que sale a la luz es muy mal visto por todo el sector deportivo y debería tener observaciones de los organismos deportivos como la Federación y la LigaPro”, sostiene De la Torre, quien recuerda que Emelec nunca tuvo denuncias por problemas de deudas ante la Ecuafútbol, pero esto a raíz de la llegada de Neme, presidente millonario desde el 2011, y su posterior respaldo de Correa.

“Cuando nosotros estuvimos como presidente de la comisión de disciplina y luego vicepresidente, nunca tuvimos problemas por impuntualidad en los pagos, lo que sí pasaba cuando estuvo a cargo nuestro distinguido dirigente Ferdinand Hidalgo (+). Con la venida de Nassib Neme es cuando logra sanear su situación económica y de ahí en adelante, pues supongo que la amistad con el presidente Correa vino a respaldar al club y darle solvencia económica”, comentó.

Era un secreto a voces que el presidente del país apoyaba abiertamente a Emelec, consiguiéndole publicidad internacional Álex De la Torre, exvicepresidente de la Ecuafútbol

Emelec frente a una prueba en el fortín azul Leer más

Otro actor del fútbol ecuatoriana que censura este crédito supuestamente impago de Emelec al Banco del Pacífico es Miller Salazar, presidente de Macará.

“Las obligaciones tienen que ser para todos, es vergonzoso lo que se ha dado. Aquí nos conocemos todos y sabemos cómo se manejaron las cosas, si hay una empresa del Estado que obviamente produce, eso es del dinero del pueblo ecuatoriano, en su momento nosotros hemos cuestionado, pero a veces no se ha tenido la valentía en la manera en que lo que está haciendo el presidente (Lasso), buenas declaraciones de él”, fue la opinión del titular ambateño.

Rafael Correa, en la red social Twitter, se refirió a la acusación de Lasso. “Lo que usted está diciendo es una INFAMIA, presidente Lasso. Es un absurdo sostener que un presidente está al tanto de auspicios y créditos de un banco a un equipo de fútbol. PRUEBE sus infamias. Estaremos esperando. Parece Moreno 2.0”, escribió el exmandatario. JSN-JR