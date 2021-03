Emelec, Ismael Rescalvo y el dilema de los extremos

El Bombillo comparte la cima del torneo con su hermano del Astillero, Barcelona. Tiene un puntaje perfecto. No ha cedido puntos en su casa y ya ganó en Quito, algo que el año pasado sucedió solo una vez. Los azules muestran una cara mejorada, con respecto al 2020, en varias líneas. Pero aún sigue un pendiente: los extremos.

El año pasado era inminente que Emelec debía buscar un lateral zurdo y ese problema ha sido resuelto con la llegada de Ángel Gracia. Se analizó la llegada de otro defensor para fortalecer esa línea y, aunque Luca Sosa aún no debuta, Leandro Vega ha mejorado de acuerdo a su último paso.

El rol de delantero, hasta último momento, también estaba en tela de duda, pero Facundo Barceló tiene un gol por partido y es el máximo artillero de la LigaPro.

Pero el problema que aún no se resuelve es el de las bandas. Si bien Romario Caicedo y Bryan Carabalí se han consolidado como el sistema de ataque por las bandas (derecha) que adquiere mayor profundidad en Emelec, Ismael Rescalvo lo cambió en los dos últimos partidos.

“Que Rescalvo haya cambiado puede significar primero que Carabalí no haya estado en perfectas condiciones o, segundo, que haya querido probarlo como titular a Sánchez. Creo que Rescalvo conoce el entendimiento que hay ente Caicedo y Carabalí y no los va a volver a alternar”, dijo el exdefensor azul, Juan Triviño.

Por derecha parece tema resuelto, pero la izquierda sí parece estar lejos de encontrar una sociedad como la de Caicedo-Carabalí. Y el que más sufre eso es Gracia, de gran comienzo de año.

En esa banda aparecen como opciones Joao Rojas, quien usualmente es el titular, Bryan Cabezas, Lass Bangoura y Jefferson Caicedo. Estos dos últimos aún no suman minutos por lo que la crítica recae directamente en los dos más recurrentes, y más aún, en el estelar: Rojas.

“Rescalvo lo sacó al finalizar el primer tiempo porque Rojas no podía ganar en el uno contra uno. Era una gran cualidad suya, pero últimamente no las ha podido explotar como antes. Además, poco se entendió con Gracia. Ese es el lado débil de Emelec y los llamados a ser solución, no parecen serlo”, acotó el excampeón azul, Richard Borja.

Rojas no influyó en las últimas dos victorias de Emelec, pero eso no quiere decir que vaya a ser vendido o que no pueda rendir. El jugador ha dicho que desea irse campeón de Emelec, pero es notable que para contribuir en ello deberá mejorar en su rendimiento individual. Hasta eso, en la casa azul, han hablado bien de Jefferson Caicedo, pero que ahora no ha tenido minutos en el 2021. Superó una lesión que lo sacó de la temporada pasada.