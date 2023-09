Emelec: Hernán Torres regresa ante El Nacional y no piensa renunciar al equipo

El estratega Hernán Torres no ha ganado un solo encuentro con Emelec, en la LigaPro.

Pase lo que pase este 16 de septiembre (18:00) frente a El Nacional, el estratega colombiano Hernán Torres no piensa renunciar a su cargo en Emelec.

Pese a que el 14 de septiembre el ambiente millonario se vio convulsionado, por la información que surgió desde Colombia, sobre su supuesta salida tras el juego ante los militares, el propio Torres se encargó de desmentir dicha información.

“Yo no me voy a ir, yo no soy de los que sale corriendo ante las situaciones duras”, le aseguró a EXPRESO el DT colombiano.

El técnico de 62 años, quien no ha podido ganar ninguno de los siete encuentros que ha dirigido hasta ahora en la LigaPro (suma cinco empates y dos derrotas), acotó que su única preocupación por ahora es ganar para salir de la situación incómoda.

Actualmente Emelec marcha en el puesto 14 de la tabla acumulada, con 18 puntos, a uno solo de Libertad y Guayaquil City, que están comprometidos con el descenso.

“Esto se arregla ganando y estamos trabajando para esto”, mencionó Torres, quien tiene contrato con los azules hasta diciembre próximo.

Tras el rumor de su posible salida del cuadro millonario, varios medios colombianos han confirmado que el Deportes Tolima tendría a Torres en sus planes.

De acuerdo con el medio Antena 2, el cuadro de la ciudad de Ibagué se encuentra en la búsqueda de un técnico para reemplazar al argentino Juan Cruz Real, quien fue separado por malos resultados.

“Durante las últimas horas se conoció que uno de los entrenadores cercanos al entorno del club estaría sin equipo... Por ello el candidato para llegar al banquillo del cuadro pijao sería Hernán Torres”, se lee en una publicación.

Por otro lado, para el encuentro de esta tarde, Miller Bolaños podría volver a la acción con Emelec, luego de dos meses de haber sufrido una lesión en la rodilla derecha.

El ecuatoriano empezó a trabajar desde la semana pasada a la par de grupo eléctrico, por lo que hoy ante El Nacional podría estar en el once titular.

Quien quedó descartado para este duelo fue Bryan Carabalí, por padecer de una molestia muscular.

En cuanto al elenco militar, la única baja que presentan para este encuentro es la del zaguero Andrés Micolta, quien está suspendido

