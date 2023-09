Emelec, un grito desesperado

Dos imágenes, una misma realidad. Si bien Emelec mostró un mejor juego colectivo la noche del sábado 2 de septiembre pasado ante Aucas, el equipo parece enfrentar una maldición frente al arco contrario. Y es que los eléctricos siguen sin ganar y cada vez corren mayor riesgo de descender a la Serie B.

Casi inmediatamente luego del 0-0, se viralizó un video en el que aparece un joven en silla de ruedas alentando al Bombillo en la parte baja del Capwell, al son del cántico que surgía desde las gradas donde se ubica la Boca del Pozo. El momento de fe contrastaba con los rostros de desazón, angustia, drama y coraje de otra facción de la misma hinchada azul, que desde hace más de 640 minutos no puede gritar un gol como se debe.

Ante el Papá hubo un amague de romper esa sequía. En los suplementarios, a los 90+6, los hinchas se abrazaron y hasta lloraron de felicidad, pero la alegría solo les duró unos segundos: no valió el gol. El árbitro decretó que hubo falta de Fernando León antes del tanto de Edgar Lastre y por eso se anuló.

Es la historia de un Emelec al que el técnico Hernán Torres trata de encontrarle el eje conductor, y que en medio de bajas por lesiones (Leguizamón y Miler Bolaños en recuperación) y nuevas incorporaciones, como la de Aníbal Chalá, sufre la sequía de gol.

En la delantera, el Cuco Angulo está ‘peleado’ con el arco y Jaime Ayoví, quien llegó como refuerzo para esta segunda etapa, no tuvo más de 20 minutos en cancha y poco pudo hacer para cambiar la historia el sábado.

Extrañó, además, que los cambios del entrenador Torres llegaran tarde. El ingreso de Tommy Chamba por Joseph Espinoza, quien lució impreciso en los pases, les dio bríos a los azules, que se fueron con todo ante el Aucas, pero al mismo tiempo abrieron espacios para rápidos contragolpes del Papá que, para suerte azul, terminaron en malos pases al final.

Quien sí lució diferente, jugando con inteligencia y distribuyendo balones con precisión, fue José Francisco Cevallos. Incluso él se llevó el aplauso del técnico por su juego. Y cuando salió de la cancha expulsado, también la hinchada lo premió con las palmas, reconociendo su esfuerzo al frenar con una falta un contragolpe que dejaba a tres jugadores de Aucas ante solo dos defensas eléctricos. Salvó a su equipo del gol, pero se fue con roja.

Mención especial para el arquero rival, Hernán Galíndez, quien tapó todo lo que le llegaba y ahogó varias veces el grito de gol del Bombillo.

Al final, la hinchada azul se quedó con un sabor amargo.

LA POLÉMICA, EL GOL ANULADO

El arbitraje de Luis Congo en el Emelec vs. Aucas estuvo cargado de polémica, tarjetas, casi penales y un gol anulado.

En la rueda de prensa pospartido, José Francisco Cevallos no se guardó nada y apuntó al juez central como uno de los responsables del resultado. “Sí, tengo dentro una frustración y sería hipócrita si no digo las cosas que siento”, empezó el volante.

“Sin faltarle el respeto, quiero dirigirme al señor Franklin Congo para decirle que no tiene la personalidad suficiente para decirle al VAR (sistema de video asistencia) que no había nada, porque él está a tres metros de la jugada, él ve claramente que no hay nada de falta. Porque Fernando León salta a disputar un balón sin mala intención y la pelota le queda a Lastre y hace el gol. Y el señor Franklin Congo está a tres metros”, dijo calmado pero molesto.

“No es la primera vez que el señor Franklin Congo lo hace. Así que le hago una pregunta directamente a él: si tenía algo en contra de nosotros o si le falta personalidad para dirigir esta clase de partidos”, lanzó Cevallos.

