Emelec, el experimento ante Mushuc Runa no funcionó

Ni el cambio de modelo táctico, las cuatro variantes ofensivas en la etapa complementaria, peor la suerte, acompañaron a Emelec en su regreso al Capwell, tres meses después de inactividad liguera. El estratega Hernán Torres lamentó ceder dos puntos ante un Mushuc Runa que lo obligó a rediseñar su esquema para tener más profundidad.

“La idea del doble 9 (Facundo Castelli y Jaime Ayoví) era que con balón los utilizáramos para jugar con dos puntas, y sin balón para el uno contra uno. Podíamos atacar la espalda de Stiven Tapiero y Jean Estacio filtrándose allí al delantero que venía. Lo quisimos hacer con Andrés Ricaurte, pero no vi que dio resultado”.

Además, Torres comentó: “Cambié de extremos, a Solís por Sánchez, para encarar, necesitábamos encarar. Metí a Rivero de juego corto y veloz, hicimos y tomamos decisiones para que el equipo pudiera encontrar posibilidades de gol, algo que salimos a buscar desde el primer minuto de juego”.

El adiestrador colombiano resaltó que su equipo estuvo constantemente buscando atacar, filtrar y penetrar. No obstante, destacó la labor del Ponchito, que se plantó con un bloque defensivo “muy importante en sus zonas, donde no había espacios”.

“La propuesta es siempre ir a buscar el resultado, esa propuesta se hizo en Cuenca y se hizo con Mushuc Runa... No puedo desconocer el trabajo de nuestros jugadores. Sé que eso no cuenta desde el resultado. No tuvimos la fortuna de poder concretar”, manifestó.

Por su parte, el zaguero Fernando León agregó que la falta de tranquilidad en los últimos metros les pasó factura. “Nos faltó más determinación y tranquilidad en la última jugada. Erramos pases en la última línea y lastimosamente no se dio lo que buscábamos”.

Cabe recordar que fue la primera vez en toda la historia del campeonato ecuatoriano de fútbol que Mushuc Runa le resta puntos a Emelec en el Capwell. En casa, los azules habían ganado los 11 encuentros jugados desde 2014 hasta el viernes el 8 de marzo.

Al ser consultado sobre las críticas hacia el colombiano Andrés Ricaurte, el capitán eléctrico se ahorró los comentarios: “No puedo hablar mal de mi compañero, si bien es cierto tiene muchas críticas, por algo tiene un nivel alto y está en Emelec. Yo como capitán salgo a respaldarlo delante de las críticas de cualquiera, mi respaldo es total”.

El experimentado defensa con pasado en Independiente del Valle, Atlético San Luis y Barcelona considera que el traspié servirá para corregir de cara al próximo duelo liguero ante El Nacional, el domingo 17 de marzo en el Atahualpa.

Mientras tanto, Emelec retomó el sábado 9 de marzo las prácticas en el Polideportivo de Los Samanes ya mentalizados en el cuadro militar. Los hombres de Torres realizaron trabajos de recuperación y práctica de fútbol con los futbolistas que tuvieron pocos minutos el viernes.

