Hasta la tarde de este martes 8 de febrero Emelec siguió promocionando por sus redes sociales y vendiendo las entradas para la Explosión Azul 2022, que se celebrará la noche del miércoles 9, desde las 20:00, en el estadio George Capwell, sur de Guayaquil; eso, pese a que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional anunció la tarde del lunes que restringía a cero el aforo para el evento. Ahí el detonante de toda la fiesta.

Una fuente del equipo azul, quien pidió se reserve su identidad, manifestó a Diario EXPRESO que el Bombillo no iba a dejar de comercializar los boletos, debido a que la resolución del Comité quedaba sin validez al indicar que “la sesión plenaria del COE Nacional se celebró, de manera virtual, el lunes 7 de febrero de 2021 (cuando debía decir 2022)”.

“Legal y técnicamente suspendieron el público para la Explosión Azul 2021”, recalcó la fuente, quien también aseguró que las entradas para la fiesta eléctrica se seguirán vendiendo en las taquillas de la Caldera.

Cabe recordar que la directiva de Emelec había solicitado que les permitan el 50 % del aforo de su estadio, lo que equivale a cerca de 20.000 personas.

Juan Zapata, presidente del COE Nacional, explicó que el error no dejará sin efecto la resolución del Comité, porque el documento indica y explica que la prohibición es para la fiesta azul de este año. “No quedaría sin efecto porque hay actas. Es claro que la resolución se refiera a la Explosión Azul”, dijo enfático a Diario EXPRESO.

Además, Zapata manifestó que si Emelec no acata la resolución podría tener problemas. “Todo evento deportivo requiere la autorización de la Intendencia de la Policía. Hay una resolución y en esa está todo claro”.

La venta de boletos para esta noche fue intensa en el estadio y alrededores. Cortesía

Allan Hacay Chang, director de Gestión de Riesgos del Municipio de Guayaquil y secretario del COE Cantonal de Guayaquil, indicó que la resolución está amparada por el artículo 6 y 7 de la Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte, que indica los criterios para determinar los niveles de riesgo en los eventos deportivos: aforo, proyección de asistencia, condiciones sociales y del estadio.

“Aquí no se está hablando de sanción, lo que se está dando es que el escenario no garantiza las condiciones mínimas para que haya un espectáculo público masivo. Si Emelec no acata la resolución le correspondería a la Intendencia de la Policía estar alerta para que el evento se realice con las condiciones que ha pedido el COE Nacional”, finalizó.

Pese a que el COE Nacional prohibió el ingreso de público a la Explosión Azul, EXPRESO constató en un recorrido que Emelec siguió vendiendo entradas para el evento que iniciará a las 20:00 y en el que enfrentarán a Millonarios de Colombia.