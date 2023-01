El alicaído rendimiento de Emelec en la temporada 2022 tomó la noche del jueves 19 de enero otro rumbo, tras las declaraciones que dio el exfutbolista Óscar Bagüí, último asistente técnico del equipo, al revelar que en el camerino existían “manzanas podridas” que no ayudaron a conseguir los objetivos planteados en el año.

Lo preocupante de todo es que el 75 % de esa misma plantilla continúa en el equipo.

Sin final de LigaPro y con una truncada participación en eventos internacionales, Bagüí palpó de cerca al conjunto la temporada anterior. De ahí que saltaron las alarmas, ya que si bien el técnico Ismael Rescalvo se fue, el estratega Miguel Rondelli ha tomado a cargo casi ese mismo grupo.

“El año pasado no fue un año bueno. Arrancamos mal por lesiones. No había transcurrido ni mes y medio y ya teníamos a 3 de los 4 centrales afectados. Posteriormente hubo muchos otros; no es excusa, pero fue lo que sucedió”, manifestó el esmeraldeño de 40 años en declaraciones para el programa ‘Diálogo fútbol’ de la emisora I99.

Pero Bagüí fue aún más punzante. “Otra de las falencias fue que al tener tanto tiempo con un entrenador (Rescalvo, 2019-2022) se desgasta esa conexión jugador-entrenador y te suelen tirar la mala (contra). Emelec es un equipo que se acostumbró a ganar. Fue difícil no verlo jugando finales, ganando campeonatos o jugando la Copa Libertadores. Por eso había presión y no se trabaja tranquilo”, dijo.

Finalmente remató: “Hubo actitudes de algunos jugadores que a veces dejaron mucho que desear en la cancha o en el camerino... Se debió identificar quién era la manzana podrida y sacarla. Personalmente, hubo muchas cosas de las que me percaté, pero yo no tenía la decisión final. Si no, hubiera sacado medio camerino”.

En diálogo con EXPRESO, Carlos Torres Garcés, ex director técnico de Emelec, aseguró que las declaraciones de Bagüí son preocupantes, así como incomprensibles. “Me sorprende que Bagüí estando dentro (del cuerpo técnico) no haya dicho nada y que ahora sí hable. Debió tomar acciones en el momento. Lo preocupante es que, de ser verdad, la mayoría de ese grupo al que hace referencia sigue en Emelec este año. Óscar debió haber señalado con nombres y apellidos a los jugadores. Imagínese si ahora, por alguna razón, el entrenador Rondelli no llena las expectativas de los jugadores, la situación puede volver a darse. Eso es lo realmente peligroso”, manifestó tajante.

Torres Garcés advirtió que de confirmarse la veracidad de la denuncia, el nuevo DT del Bombillo deberá “caminar con cuidado” y atento para identificar cualquier anomalía.

Dusan Draskovic, exseleccionador de la Tricolor, opinó que lo hecho por Bagüí es “deshonesto”. “El recientemente electo presidente de Emelec (José Pileggi) no es nuevo en el equipo. Antes era miembro del comité ejecutivo y ahora ponerle una carga como la que le está poniendo Óscar no me parece bien. Debió haber actuado apenas se enteró de las manzanas podridas, para cortar de raíz ese tema”.