Emelec, candidato al descenso

Puede parecer una broma de mal gusto, pero hoy es una realidad. Emelec volvió a firmar una nueva derrota en la LigaPro y las alarmas se encienden en la casa azul. Y aunque este titular puede parecer exagerado, el rendimiento deportivo del equipo que comanda Ismael Rescalvo es digno de uno que pelea por salvar la categoría.

Emelec: Hinchas azules llegan a Samanes y le exigen más a la plantilla eléctrica Leer más

Es oportuno sacar a colación que los clubes (los dos últimos) que descienden en esta temporada lo harán dependiendo de la tabla acumulada a final de temporada y Emelec, por su plantilla y economía, no era o es un candidato destinado a ese martirio. Sin embargo, los resultados y el funcionamiento en el campo dejan en suspenso a la parcialidad azul que no vivía un arranque tan desalentador desde 2007, cuando llegó a la fecha 10 con 10 unidades y antes de esa, en 2005, cuando coqueteó con el descenso e hizo nueve puntos.

EXPRESO consultó con exjugadores del club y les asombra el rendimiento. Las respuestas parecen no asomar tan fácilmente ni para ellos y, claramente, tampoco a la interna del camerino eléctrico.

“Ya no me siento ni molesto, porque antes me sentía así. Me siento vacío. Emelec no tiene respuesta, su técnico no encuentra soluciones por ningún lado. El Nacional es el peor de los últimos tiempos y ante este pobre club, Emelec no pudo. Qué le espera al Ballet, no lo sé. Tiempos amargos para el equipo eléctrico”, dijo José Aguirre, bicampeón con el cuadro eléctrico.

Robert Burbano, entre un like a El Nacional y una frase de Bielsa Leer más

El exdefensa azul Víctor Montoya asegura que la posición de Emelec en la tabla (12) va a traer preocupación en los jugadores, aunque ellos son los llamados a cambiar el rumbo.

“Esto le pasa a los mejores. A veces son situaciones que un equipo grande no espera, por eso que los jugadores van a sentir la preocupación. Todo el tiempo van a estar a la expectativa de la tabla, con temor”.

A falta de cinco jornadas para que culmine la primera etapa de la LigaPro, los eléctricos tendrán que aprovechar para buscar la unión de la plantilla y “conseguir una racha de victorias” para salir del mal momento que atraviesan y alejarse del fantasma del descenso, según Montoya.

“Está bastante complicada la situación de Emelec con esta derrota (ante El Nacional), pero los únicos que pueden sacar adelante esta situación son los jugadores. Tienen que unirse y pensar la manera de sacar el equipo. Si les toca pelear el descenso, la única manera de salir adelante es con la unión del grupo”, destaca el exdefensa central.

Otro exfutbolista del Bombillo que no se guardó nada por el momento fue Eduardo ‘Tanque’ Hurtado, quien lanzó artillería pesada.

Rescalvo: Siento el compromiso de los jugadores Leer más

“No hay líderes en Emelec, que se peleen entre sí para que se puedan aclarar las cosas. Yo recuerdo a Byron Tenorio, si no veía actitud se peleaba en el entretiempo y te decía no te metas con la comida de mis hijos. Antes habían líderes, futbolistas que soportaban al grupo”, dijo.

El recordado Tanque terminó que pese al amor que le tiene al club azul, jamás se guardará nada en críticas.

“Le guardo un enorme cariño al Emelec, pero cuando las cosas no andan bien no tiemblo en dar mi opinión pese a que mucha gente no le guste. Yo viví desde adentro, sé cómo son las cosas y seguiré opinando por mi experiencia. Ojalá vengan días mejores para Emelec”, cerró. SDP-GZ