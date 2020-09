Robert Burbano, entre un like a El Nacional y una frase de Bielsa

Robert Burbano (c) está muy lejos del nivel mostrado el año anterior en Delfín. Emelec sigue cuesta abajo.

Emelec atraviesa días duros en lo deportivo. Ayer ante El Nacional en el Atahualpa parecía que tenía una leve mejora, pero luego del autogol del local, el equipo de Ismael Rescalvo al contrario a mejorar, empezó a entregar la pelota y el campo, además que los cambios efectuados el DT no solucionaron el lío en ataque.

Pero el ambiente y camerino azul no se siente bien, y ayer lo dejó entrever uno de sus históricos: Robert Burbano. El futbolista que ha obtenido los últimos cuatro títulos con Emelec lanzó un Me Gusta o Like en una foto de Máximo Banguera en la que festejan juntos la victoria ante los azules.

Prev Next El jugador del Bombillo le dio Me Gusta a una publicación de Máximo Banguera en Instagram. Cortesía

Robert Burbano colgó esta frase en las historias de su cuenta en Instagram. Cortesía

Esto fue un debate en redes sociales si era o no correcta la decisión de hacerlo, lo cierto es que Burbano retiró el like de la foto, pero el daño a nivel mediático ya estaba hecho.

Recula Robert Burbano y quita su like en la foto de Banguera. pic.twitter.com/JjQTg9dUir — Stéffano Dueñas (@SteffanoDu) September 3, 2020

Pero el Me Gusta no solo fue el mensaje que envió Burbano. El campeón con Delfín en 2019 también publicó en sus historias de Instagram una popular frase del entrenador argentino, Marcelo Bielsa: "Traguen veneno, acepten la injusticia que todo se equilibra al final".

Un Emelec convulsionado deberá recibir este domingo a Independiente del Valle en el estadio Capwell. Los eléctricos llegan a este choque luego de la dos derrotas, primero contra Técnico Universitario en Ambato y luego frente a El Nacional.