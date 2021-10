Sebastián Rodríguez, volante de Emelec, no jugará el Clásico del Astillero debido a una suspensión

Buscar el reemplazante ideal de Sebastián Rodríguez, para encarar el Clásico del Astillero, que se jugará el domingo en el Capwell, es la tarea que tendrá esta semana el estratega azul Ismael Rescalvo.

La baja del volante uruguayo, quien fue expulsado en el cotejo frente a Orense, podría causarle un dolor de cabeza al DT español, debido a que, sin la presencia de él, “Emelec carece de conexión en el medio campo”. Eso es lo que piensan Ricardo Armendáriz y Carlos Torres Garcés, exjugadores millonarios.

Ambos coincidieron en que no hay nadie en el Bombillo que se asemeje a las características de juego que tiene el charrúa, pero creen que José Francisco Cevallos debería ser su reemplazante.

“La baja de Rodríguez será muy sensible para enfrentar a Barcelona. Creo que Cevallos es el ideal para tomar la batuta en el medio campo, ya que él, luego del uruguayo, es quien le da más salida al equipo”, sostuvo Armendáriz.

El Bocha reconoció que la ausencia del charrúa ya se sintió hace dos fechas, cuando los millonarios cayeron 1-0 en Ambato, ante Técnico Universitario. “En ese partido se lo vio al equipo sin ideas, se trataba de llegar a campo contrario, pero por la ausencia de Rodríguez (entró a los 69’) no se tuvo claridad, ya que el técnico apostó por incluir a un volante más de marca, como Jefferson Orejuela, pero con esa inclusión se perdió claridad en ataque”.

Por ello el también comentarista deportivo espera que, frente al Ídolo, el técnico español incluya un delantero más.

“Me parece que Alejandro Cabeza debería ir de titular, junto con Facundo Barceló. Con dos jugadores en punta se puede hacer más daño que con otro volante de marca”.

José Francisco Cevallos deberá cumplir una función diferente en el afán de reemplazar a Sebastián Rodríguez. API

Carlos Torres Garcés afirmó que Emelec no tiene otro jugador con las mismas características del Mago, por lo que, para suplir la ausencia del uruguayo, cree que lo mejor será recurrir a un sistema de 4-3-3.

“Rodríguez es líder en la mitad de la cancha. Él es un jugador desahogo, armador y recuperador. No hay nadie más que pueda cumplir esa misma función, por lo que me parece que lo más lógico será cambiar en algo el sistema (habitual 4-2-3-1), para incluir, ya sea un volante más o un delantero”, aseguró el ex DT.

El Palillo coincidió con Armendáriz, respecto a la función que deberá cumplir José Francisco Cevallos.

“Él es un buen jugador de mitad de cancha hacia adelante. No tiene el mismo despliegue que Rodríguez, pero deberá ser el generador de ideas en Emelec”.