Emelec: Aníbal Leguizamón lamenta la situación que atraviesa el país por el COVID-19

El actual zaguero de Emelec, el argentino Aníbal Leguizamón, afirmó en una entrevista al medio paraguayo ABC, que en Ecuador la situación por el coronavirus se está “agravando aún más”, debido a que muchas personas no han acatado las disposiciones gubernamentales.

“Me gustaría que la gente tome conciencia. Hoy en día no hay una vacuna que nos pueda sanar, entonces hay que cuidarse y ser solidarios. No ser desobedientes, después vamos a estar llorando a familiares, a amigos”, contó el jugador azul al medio guaraní.

Leguizamón explicó también que la situación en el sistema de salud “está colapsado” en el país, por lo que mucha gente ha muerto, por no recibir la atención adecuada.

“Es muy compleja la situación, porque acá no pasa por si tenés o no dinero, están todos colapsados los hospitales, las clínicas. El jefe de seguridad del predio falleció por falta de atención y el utilero del club está todo el día buscando atención, recorriendo hospitales. Es muy triste y difícil la situación”.

El jugador de 28 años afirmó que desde que se tomaron las medidas sanitarias en el país, no ha salido para nada de su hogar.

“No pienso salir de acá, me quedo a completar la cuarentena. Mi señora y mi hija no salen hace un mes y yo hace tres semanas. Hablé con algunos familiares en Paraguay y me contaban que la gente en Asunción no toma consciencia. Cuando sos desobediente y no tomas conciencia, después ya va a ser tarde”, finalizó el defensor argentino.