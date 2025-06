Embajador de Brasil apuesta por Ancelotti y el empate en Guayaquil

El embajador de Brasil en Quito, Flavio Damico, estará alentando al 'Escuadrón Canario', que en una hora se enfrentará en el estadio Monumental a la Selección Ecuatoriana de Fútbol, en la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas.

El diplomático de carrera confía en la estrategia de Carlo Ancelotti, quien desde el 26 de mayo es el entrenador de la selección pentacampeona del mundo.

A pesar de la mala campaña de Brasil, que —según dijo— está situada "un poquitito por debajo de lo que los brasileños juzgamos ser su potencial", Damico tiene grandes expectativas sobre lo que pueda lograr el nuevo entrenador. Cree que puede ser tan impresionante como todo lo que hizo en el Real Madrid en los últimos años, lo cual demuestra claramente que es una persona altamente calificada.

El embajador de Brasil prefiere el empate

El embajador no se atreve a dar un marcador y, de forma jocosa, expresa que si dice que "Brasil no va a ganar, lo pueden considerar un traidor a la patria o que ha cometido un crimen de lesa humanidad, y eso no puede ocurrir". Por eso recuerda que en su país hay una definición sobre los diplomáticos: "Se dice que es un hombre honrado que es enviado al exterior para mentir en nombre de su país. Entonces, yo voy a decir que prefiero un empate".

Gane o pierda, lo que está claro para el embajador es que Ancelotti será la figura del partido. También agradece que en el campo no esté presente el ecuatoriano Enner Valencia, quien milita en el equipo del que es hincha, el Internacional de Porto Alegre.

Por primera vez, Damico visita Guayaquil para alentar a su selección. Y en los dos días de su permanencia en la ciudad, lo que ha visto lo ha fascinado, pues percibe en las calles de la ciudad una expectativa que, para él, es absolutamente fuera de lo común.

“No puede haber un mejor escenario para este partido”, concluye.

