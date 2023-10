Eliminatorias: Neymar, Vinicius y Richarlison se habrían escapado con modelos

Neymar (c), Richarlison (i) y Vinicius (d) han sido blanco de las críticas, por una supuesta fiesta en la que habrían estado antes del duelo frente a Veezuela.

Neymar, Vinicius Junior, y Richarlison han convertido en protagonistas en Brasil y no precisamente por su rendimiento con la Canarinha, sino por participar supuestamente en una fiesta con mujeres en la previa del partido contra Venezuela, que terminó con empate (1-1) en Cuiabá, el jueves.

Eliminatorias 2026: Argentina entrena pensando en Perú, a la espera de Messi Leer más

El periodista y presentador brasileño Matheus Baldi apunta a que Vinicius habría sido uno de los organizadores de esta juerga junto a Neymar y Richarlison durante la concentración de su selección, lo que ha provocado un auténtico terremoto en Brasil, sobre todo tras la pobre imagen ofrecida por el equipo en el partido de eliminatorias.

“En un audio de WhatsApp, una mujer señala que Neymar se habría quedado con Rebeca Ribeiro, Vinicius se habría quedado con Leticia Sogiro y Richarlison, con Rita Lopes”, contó el periodista a través de Instagram, donde hace eco de más detalles, asegurando que también habría un vídeo como testimonio.

(Lea también: Kevin Rodríguez, la reivindicación tricolor con miras al Mundial 2026)

Y luego, añadió: “Rebeca, señalada por el presunto encuentro con Neymar, incluso subió a Internet una foto con el jugador llamándolo ‘hermano’ y hoy, después de toda la polémica en la ciudad, subió un vídeo hablando de los rumores. Rebeca incluso amenaza con demandar a algunas personas”.

El portal brasileño UOL, por su parte, se hizo eco de las declaraciones de la modelo e influencer Letícia Sogiro.

James Rodríguez: Tenemos un partido duro en Quito Leer más

La mujer en cuestión afirmó haber mantenido un encuentro con la estrella del Real Madrid y ser la autora del audio que se viralizó.

“Llevaba hablando con Vini desde abril. Me invitó a su cumpleaños, a muchas fiestas. Me pidió que fuera a Madrid, y nunca fui a verle. Estuvimos hablando mucho tiempo, seis meses. ¿Y luego viene a mi ciudad y no puedo estar con él? Esta gente de Cuiabá es tan estúpida, ¿no?”, dijo la modelo.

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡suscríbete a EXPRESO!