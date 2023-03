La selección española cayó este martes 28 de marzo ante Escocia, en Hampden Park, en lo que significó la primera derrota con Luis de la Fuente como seleccionador, incapaz de responder a un doblete de Scott McTominay que dio a los escoceses el liderato del grupo A en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024.

Equipos ecuatorianos: Por el sueño continental en la Libertadores y Sudamericana Leer más

Un tanto tempranero puso en ventaja a Escocia, cuando Pedro Porro se resbaló a los siete minutos y el disparo de McTominay lo desvió Iñigo Martínez, cambiando la trayectoria del balón que esperaba el guardameta Kepa.

La selección ibérica, con hasta ocho cambios en su equipo titular, acarició el empate en el primer acto con un testarazo al larguero de Joselu como acción de mayor peligro; pero se perdió en la segunda parte desde que McTominay, a los 51 minutos, firmó su doblete.

Un intimidante estadio de Hampden Park con 50.000 espectadores fue el marco ideal para azuzar al combinado escocés de Steve Clarke, que vio la primera victoria de Escocia sobre la selección española en 39 años. Aquella vez, dos goles de Johnston y otro de Kenny Dalglish dejaron KO a España en el camino al Mundial de México 1986.

Fecha FIFA: La garra de Perú frena el ímpetu de Marruecos Leer más

David García, seleccionado español, lamentó la derrota el día de su debut como internacional. “En el plano individual me voy contento por el debut, pero se queda de lado por la derrota. Ha sido demasiado dura porque nos han llegado tres veces a puerta y nos han hecho dos goles, pero hay que aprender de los errores para los próximos partidos”, aseguró tímido.

“Al inicio estuve nervioso por el debut, pero me he sentido cómodo en cuanto me he metido en el partido al empezar”, añadió para la prensa internacional.