Eliminatorias: El doble ensayo ante Paraguay

El primer paso. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional aprobó el regreso de los aficionados al graderío del estadio Rodrigo Paz, para el partido de la selección nacional de fútbol contra Paraguay, el 2 de septiembre, por las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Pero el presidente de la entidad, Juan Zapata, aclaró que se trata de un plan piloto. Por un lado se observará la aplicación del protocolo. Por el otro, se analizará el real impacto de un evento de esta naturaleza en los contagios de COVID-19.

Según los especialistas en epidemiología Mario Paredes y Luis Triviño, lo primordial será el comportamiento del hincha.

“Si solo se permitirá el ingreso del 30 % del aforo y es un área donde se puede distribuir convenientemente al público, no habría inconveniente. Me parece razonable, siempre y cuando no se formen grupos”, explica Paredes.

Por su parte, Triviño recalca que es la oportunidad para demostrar que somos ordenados y podemos cumplir las reglas. Además, que se ayudaría a la reactivación económica del país. “A los que no cumplen con las reglas no se los debe dejar entrar al estadio. Estamos en un país donde también tenemos la variante delta”, aclaró.

En cuanto al cuestionario de salud que se solicitará 15 días después del partido para tabular el impacto de este evento entre los contagios, manifiesta que es prudente, pero lo más importante es que a las personas les realicen una prueba de hisopado antes de ingresar al estadio, aunque ya estén inmunizados con la vacuna.

Pero el partido ante Paraguay no pasa solamente por el aspecto médico. En otros países se presentaron actos de violencia desde el primer día que volvieron a los estadios. Para el sociólogo Fernando Carrión no es algo relacionado solamente al deporte.

“Es una tendencia general que probablemente corresponde al hecho de estar tanto tiempo confinados. Es casi un año y medio, los comportamientos provienen de la falta de la continuidad del contacto personal, eso me parece que está provocando. Uno ve los temas de violencia en la calle, en el día a día, no es distinto a lo que ocurre dentro de los estadios”, señaló.

Cabe anotar que dependerá de lo que suceda en el juego contra Paraguay para extender la autorización para el duelo ante Chile, tres días después, en el mismo estadio.

UN EFECTO DOMINÓ

LigaPro fue parte de la elaboración del protocolo de bioseguridad para el regreso de los hinchas a los estadios. Por esa razón también presentó su proyecto para el torneo local.

La próxima semana habrá una reunión del COE Nacional y se analizará la posibilidad de que se juegue con aforo reducido.

Por su parte, la directiva de Barcelona intentará, una vez más, contar con público en sus partidos de Copa Libertadores. En esta ocasión se habla del 50 % del estadio Monumental para recibir a Flamengo de Brasil, en la revancha de la semifinal.

Contra Fluminense, en los cuartos de final, no fue aceptado el pedido porque Guayas se encontraba bajo el estado de excepción. Pero ayer el COE Nacional informó que ya no se lo extenderá y terminará hoy a las 23:59. Es un punto a favor de los canarios. El otro es el progreso de la vacunación.