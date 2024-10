Eliminatorias: En Bolivia dicen que jugar en Ecuador es “inhumano” por apagones

El fútbol siempre da para todo. Mientras equipos sudamericanos se preparan para enfrentar los desafíos de la altura en La Paz, El Alto o Quito, un nuevo factor inesperado ha entrado en escena: los cortes de energía de Ecuador.

El periodista boliviano Pastén Peñafiel ha encendido la mecha de la polémica al plantear: ¿Qué pasaría si se va la luz en medio de un partido de las eliminatorias entre Ecuador y los del altiplano? El mismo se jugará en el estadio Monumental, por la fecha 11, el 10 de noviembre del 2024.

De la altura a no tener energ´ía

La Tri jugará de local en Guayaquil frente a Bolivia. cortesía

Lo dijo en tono eufórico: "Es criminal donde nos quieren llevar a jugar. ¿Qué tal que se corte la luz en pleno partido?", así de claro lo dijo Peñafiel en el programa Deportivo de Bolivia TV. Esto se refiere a los apagones, pero lo que desconoce el periodista es que en Ecuador se programan los cortes de energía y es posible que en noviembre ya no existan esos problemas.

Y luego Pastén le puso más leña al fuego: "Ojalá que no pase eso en Ecuador, por eso no nos pueden llevar a un sitio donde no hay luz. Cómo vamos a sobrellevar el calor sin aire acondicionado. Es inhumano ir a jugar en Ecuador mientras tanto no haya luz en ese país".

Lo que parecía broma fue verdad

Ecuador recibirá a Bolivia, que viene de ser goleada por Argentina 6-0 en el calor de Guayaquil. Los visitantes, en las últimas fechas de local, han hecho de El Alto, ubicada a 4150 metros sobre el nivel del mar, su fortaleza.

