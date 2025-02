Elecciones en Emelec: Socios e hinchas no sienten garantías en los dos candidatos

Emelec perdió su segundo partido de LigaPro 2025 contra Delfín (2-0). Con ese ya son 11 en los que el Bombillo no conoce la victoria desde la última vez que saboreó un resultado favorable. Si a eso se le suma que las elecciones del club son esta semana (jueves 27), y que sus hinchas solo tienen más dudas que certezas, el panorama resulta por demás caótico.

Lea también: Copa Libertadores: Jugador de Barcelona SC integra el 11 ideal de la semana

Barcelona SC vs El Nacional en Libertadores: Precios para el partido en el Monumental Leer más

Consultados por EXPRESO, socios y seguidores acérrimos del club no dudan en exteriorizar su inconformidad ante los resultados y su desconfianza sobre la capacidad de los dos candidatos a la presidencia. “No garantizan mejores días”.

Así lo creen Luis Zambrano, Bryan Constante y Wilmer Martínez, hinchas del Bombillo que no ocultan su recelo por las “tibias” propuestas que Jorge Guzmán y José Auad se han encargado de dar en diferentes medios de comunicación del país.

Elecciones en Emelec: Socio asegura que votará por el "menos malo"

“En honor a la verdad, ninguno de los dos me da la seguridad y garantía de que Emelec pueda salir de este hueco en el que se encuentra”, opinó Zambrano a EXPRESO, al afirmar que le dará su voto al “menos malo”.

“Analizando las dos opciones, el menos malo para mí es Guzmán. Es por quien votaré, ya que el voto nulo beneficiará a esta nefasta administración que dejó José Pileggi, y que hoy preside César Avilés. A Auad no le tengo confianza”, agregó.

Lea también: Santos FC: Neymar anotó un impresionante gol olímpico en el torneo Paulista (video)

Luis manifestó que “lo administrativo es lo que tiene mal a los jugadores, debido a que no les pagan (sueldos)”, eximiendo de responsabilidad al actual director técnico Jorge Célico.

Jorge Guzmán es candidato a la presidencia de Emelec CHRISTIAN VINUEZA

No hay un "candidato decente", afirma un hincha de Emelec

Constante apunta ‘sus flechas’ a los actuales dirigentes, a quienes catalogó como “irresponsables e inexperimentados”. Piensa que el club eléctrico está viviendo “una situación de verdadero caos” en lo futbolístico e institucional.

“He escuchado sus propuestas, pero sinceramente es una pena la calidad de candidatos; no dan certeza de tener algún respaldo financiero para mejorar el momento del equipo o resolver el tema administrativo, legal y judicial. No me dan confianza. No tenemos candidatos decentes para la presidencia del club”, declaró.

Por su parte, Martínez aseguró que ninguno le da “ilusión”, aunque podría votar por Guzmán, pese a que “su estrategia no genera mucha confianza”. Asimismo, le ‘cierra las puertas’ a cualquiera posibilidad para Auad. “Emelec esta entre los más grandes del país y necesita un directorio formal y capaz. Auad haría de aquello una pantomima”, comentó.

José Auad (62 años) es empresario de bienes raíces y tiene negocios de restaurantes. FREDDY RODRIGUEZ

Emelec, sin descender, pero tampoco con el cupo a la Copa Sudamericana

Al ser preguntado sobre qué proyección ve en el Bombillo esta temporada, marcada por la crisis económica y deportiva, Wilmer respondió: “Yo sé que no va a descender y también es muy difícil que pelee por un cupo a la Copa Sudamericana, pero tienen un cuerpo técnico capaz y una hinchada fiel. Esos muchachos espabilarían con una dirigencia que tenga un norte seguro”.

El próximo jueves en el estadio George Capwell se realizarán las elecciones adelantadas en Emelec, en un clima de inestabilidad y desconfianza de los socios en el aspirante que llegue a la presidencia.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!