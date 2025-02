Elecciones en Emelec: Exdirectivo afirma que desde adentro impulsan el 'voto nulo'

Pese al mal inicio de Emelec en la LigaPro, al caer goleado 4-0 ante Universidad Católica, en casa, los actuales dirigentes buscarían un ‘plan’ para quedarse en el cargo, a vísperas de las elecciones anticipadas convocadas para el 27 de febrero. Dicho proceso solo tiene dos candidatos: Jorge Guzmán y José Auad.

Lea también: Carlos Peralta, el árbitro ecuatoriano que está cerca de llegar a la NBA

Lista la nómina de Ecuador para el Sudamericano de tenis de mesa Leer más

Un exdirectivo y socio del Bombillo, quien pidió no ser identificado, reveló a EXPRESO que los vigentes miembros plantean que gane el voto nulo, para así mantenerse en el mando dirigencial. “Hay prensa mal intencionada que le está haciendo el ‘caldo de cultivo’ a estos dirigentes. Votar nulo es votar para que continúen. No debe seguir ninguno de los que están. No lo merecen, si no el club continuará mal”, aseguró.

El exdirectivo considera que “lo que se necesita es un sistema eleccionario que garantice que quien asuma la presidencia tenga una organización fuerte”. Además cree que “no es tan fácil” que proceda dicha estrategia para aferrarse al cargo.

Ante esta afirmación, este medio intentó comunicarse con Hanny Juez y Rodolfo Baquerizo, actuales integrantes del directorio. Sin embargo, la solicitud no fue atendida hasta el cierre de esta edición.

Auad ya participó en las elecciones de 2022 como candidato a la presidencia del Bombillo. expreso

El inciso décimo primero de las disposiciones generales del reglamento para las elecciones de la directiva de Emelec habla de la posible invalidez de los comicios si ocurre lo anteriormente mencionado.

Jorge Guzmán candidato a la presidente del Club Sport Emelec, tras el llamado a elecciones anticipadas en febrero EXPRESO

¿Qué dice el reglamento de las elecciones en Emelec, respecto a los votos nulos?

“En el caso de que hubiere más votos nulos que válidos, la elección se declarará nula y se solicitará por escrito al directorio que vuelva a señalar día y hora para elecciones generales para la renovación del directorio del Club Sport Emelec y de un nuevo Tribunal Electoral. Esta decisión será inapelable”, se lee en el documento.

Si se llega a este escenario, otros candidatos se podrían sumar al proceso de elecciones. Por el momento los únicos que buscan la presidencia son Guzmán y Auad.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!