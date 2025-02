Carlos Peralta, el árbitro ecuatoriano que está cerca de llegar a la NBA

Con una familia ligada al baloncesto era difícil que el lojano Carlos Andrés Peralta Ortega se deslinde del deporte, de ahí que sus sueños y el de todos los suyos trascendieron y ahora busca en convertirse en el primer árbitro ecuatoriano en dirigir en la NBA.

Con una abuela materna, María Cristina Vivanco, que fue seleccionada nacional; hasta llegar a su papá, Víctor Peralta Rentería, que aún imparte justicia dentro del entablado, Carlos heredó la pasión familiar.

“Mi familia siempre estuvo involucrada en el deporte. Personalmente comencé en el fútbol, pero luego la pasión por el básquet inició cuando fui a un campamento vacacional inculcado por mi abuelita y quise seguir sus pasos”, mencionó a diario EXPRESO.

La tradición lo llevó primero a ser jugador y tiempo después, como veía a don Víctor ejercer como árbitro, se decantó por aplicar las reglas dentro de la cancha. “Mi padre actualmente es instructor nacional e internacional; fue él quien me introdujo en esta hermosa carrera”, recordó.

Si bien la formación como juez empezó con su papá, el árbitro tricolor luego asistió a las diferentes clínicas (cursos) locales e internacionales que lo terminaron promoviendo a juez de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

El inicio del sueño

El juez ecuatoriano junto a dos compañeras con las que hace varios meses realiza el curso internacional que forma parte del programa NBA para su ascenso de categoría. Cortesía

El objetivo de convertirse en el primer árbitro nacional que dirija en la NBA inició en 2018, cuando Peralta estaba en un torneo en Canadá y un grupo de scouting de jueces le comentaron acerca de las oportunidades y los pasos a seguir para llegar a la máxima categoría. No obstante, no fue sino hasta el 2021 en el que se contactaron con él y hubo un acercamiento. “Ahí inició todo el proceso, me pidieron videos de mis juegos actuales y tuve varias entrevistas, hasta que en octubre de ese año tuve fui confirmado como seleccionado para ser parte del programa RDP (Referee Development Program)”, recordó.

El proyecto se enfoca en el perfeccionamiento en el arbitraje, por lo que el lojano tuvo que mudarse, en enero de 2022, a Nueva York, donde la NBA tiene las oficinas.

Acerca del RDP, Peralta añadió que “tiene como finalidad enseñar, trasmitir y mejorar todo lo que se relaciona al arbitraje, con el objetivo de en un futuro ser contratado por la G-league, que es la liga de desarrollo de la NBA, que si bien no es garantía, nos da todas las herramientas, oportunidades y lo más importante: las enseñanzas para crecer de manera profesional y ser los mejores en la liga que finalmente vayamos a arbitrar” sostuvo el también ingeniero en administración de empresas.

Dicho esto, el análisis de Peralta sobre el tiempo transcurrido en Estados Unidos es que va por “buen camino” y que está cerca de ser contratado como árbitro de la G-league. “Que ese sea mi punto de partida para que a mediano o largo plazo pueda formar parte de la WNBA (liga femenina), y quien quita la NBA”.

Momentos memorables

Carlos en uno de los partidos de los pasados Juegos Olímpicos de París 2024. Cortesía

La profesión le ha regalado a Carlos varios momentos buenos como compartir cancha con su padre a nivel local e internacional, así como con una de sus dos hermanas: María Cristina, quien también incursionó en la carrera.

Otro momento memorable para el juez ecuatoriano fue dirigir en los pasados Juegos Olímpicos París 2024. “Fue una experiencia muy especial, desde el momento que mi nombre estaba en la lista se dio toda la emoción y la preparación para dar lo mejor”, aseguró.

El partido que más recuerda en París fue el Francia vs Brasil. “Como los dueños de casa eran locales, la cancha estuvo llena y los fans cantaron a todo pulmón. En ese momento se me erizó la piel y el pecho se me llenó de felicidad por estar viviendo eso dentro de la cancha”, acotó.

Actualmente Peralta cursa el último año en el programa RDP y aspira a presentarse a dar las pruebas finales en junio para poder ser contratado en la G-league.

