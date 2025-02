Michael Carcelén, el goleador que no es delantero y que salió de barriales

La previa del debut de Aucas ante Técnico Universitario estuvo marcada por la duda ante la ausencia de un delantero. En el once del Papa no había ninguno, porque Bryan Montenegro, quien se espera sea titular, presentó dolencias musculares; de ahí que la solución más allá de dar esperanzas, generaba dudas: poner en el puesto a un improvisado Michael Carcelén.

La sorpresa fue mayúscula cuando el jugador no solo que respondió a las exigencias como punta, sino que anotó tres goles, el primer hat-trick en su carrera como profesional.

Nacido en Chalcayacu, poblado ubicado en el Valle del Chota, Carcelén anotó dos goles de cabeza en el primer tiempo, donde también brindó una asistencia para el tercer tanto de Aucas que llegó con Luis Cano. Ya en la segunda mitad, Michael firmó con clase un tanto más, luego de dominar con la pierna izquierda, para cambiar a la diestra y definir.

En conversación con EXPRESO, el primer goleador del campeonato a falta del cierre de la fecha 1, reveló que él ya sabía que algo así podía suceder, pues en sus inicios sí marcó muchos goles.

“Antes, mucho antes jugaba ahí (como punta). Aunque no me gustaba, cuando era más joven tuve que hacerlo. No es mi posición natural, pero hago y haré lo que sea por el equipo”, puntualizó, reviviendo que en sus inicio pasó por el fútbol barrial, pues buscaba oportunidades a nivel profesional, y debía ganarse la vida siendo contratado para esos partidos. “En Guayllabamba jugué en barriales y ahí hacía goles. Era un ‘killer’”, recordó entre risas.

Tras el triunfo ante Técnico, el también exjugador de Barcelona reflexionó sobre su arranque de año y lo que lo marcó para tener un inicio como este. “Creo que simplemente fue el trabajo que hice a diario. Si uno se esfuerza un poquito más, las cosas van a salir diferente, de ahí que pienso que el trabajo que he venido haciendo se está reflejando”, acotó.

Fútbol en la sangre

A la salida del cotejo a Michael lo esperaron cerca de 50 hinchas para autógrafos y sacarse fotos. Mishell Duque / Expreso

El Hat Trick hizo que a Carcelén lo esperaran muchos hinchas del Papá a la salida del estadio Gonzalo Pozo Ripalda. La mayoría le pidió fotos y hasta le corearon: “Michael presidente”.

Entre los aficionados destacó la presencia del hermano del jugador, Jefferson, quien contó a EXPRESO que en la intimidad del hogar el futbolista suele expresar su deseo de volver a la selección nacional este año y poder salir a un club del exterior.

“Trabajó de manera muy disciplinada en la pretemporada; eso sin contar el hecho de que el técnico Gabriel Pereira los tuvo casi encerrados”, precisó el también exfutbolista, quien se animó a comparar el Hat Trick de su hermano con otro momento en su época en Barcelona: “Ya lo hizo contra Emelec, cuando metió un gol y eso le valió jugar la final de ese año”. Jefferson se refiere al año 2022, cuando los toreros estuvieron a punto de perder el Clásico de la primera etapa, pero un gol de Carcelén les dio el empate que los mantuvo arriba para ser finalistas aquel año.

Doña Paty, el motor

El jugador junto a su hermano Jefferson tras el partido. Mishell Duque / Expreso

Cuando se le pregunta a Carcelén a quién van dedicados los momentos gloriosos como el del fin de semana pasado, el nombre de su madre es el primero en aparecer. “Es para doña Paty, allá en el Valle del Chota”.

Según relata Jefferson, su compañero inseparable, la progenitora de ambos no suele ir a verlo constantemente porque ayuda en el cuidado de sus nietos. Ella y las tres hermanas del jugador, todas policías, “suelen sufrir y disfrutar” a través de la televisión, apostilló. No así él, quien cuenta orgulloso que a través de su hermano disfruta el sueño del fútbol que también fue suyo. “Busqué mi oportunidad y también me desempeñé como volante, aunque era un ´cinco´ que se complementaba con Michael, que siempre tuvo características más ofensivas”, acotó reflexionando: “¡Que el buen momento no pare!”.

