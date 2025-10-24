El show de Curry: 42 puntos para que Warriors le gane a Nuggets en el tiempo extra

La estrella de Warriors anotó 42 puntos para remontar y opacar los 50 de Aaron Gordon que no pudo llevarse la victoria

Stephen Curry sigue siendo estrella en la NBA y le da la victoria a los Warriors.

Aaron Gordon firmó 50 puntos y diez triples en la visita de los Denver Nuggets a los Golden State Warriors, pero el equipo de la Bahía consiguió remontar catorce puntos de desventaja y se llevó una gran victoria por tras pasar por la prórroga.

Los Nuggets saboreaban la victoria en el Chase Center de San Francisco, con un Gordon capaz de anotar prácticamente desde todas las posiciones de la pista, motivos suficientes para que Steph Curry se rebelara con 35 de sus 42 puntos entre la segunda mitad y la prórroga.

Y es que Curry anotó los últimos trece puntos de los Warriors en el cuarto período y un total de 16 seguidos, considerando también los de la prórroga. De ahí que acabó con seis de doce en triples, un perfecto ocho de ocho desde la línea de libres, seis rebotes, siete asistencias y tres robos.

Invictos

Aaron Gordon firmó una noche extraordinaria con 50 puntos en todo el partido. @nuggets

La monumental reacción de Curry permitió a los Warriors incrementar su balance a dos victorias de dos en esta campaña, después del triunfo logrado en el estreno ante los Lakers de Luka Doncic.

Los Nuggets, que arrancaban el jueves su temporada, desperdiciaron la magnífica noche de Gordon. Metió 50 puntos, con 17 de 21 en tiros de campo y 10 de 11 desde la línea de libres. También aportó ocho rebotes.

El serbio Nikola Jokic consiguió un triple doble de 21 puntos, trece rebotes y diez asistencias, mientras que Jamal Murray firmó 25 puntos y diez asistencias.

Curry llevó de la mano a Golden State hacia la prórroga y conectó la bandeja que subió el 135-127 al luminoso que certificó el gran triunfo de la franquicia de Steve Kerr.

Jimmy Butler acabó el encuentro con 21 puntos, cinco rebotes y seis asistencias en 38 minutos en pista para los Warriors.

Thunder, imparable

Mitchell definiendo una volcada ante los ojos de los asistentes al Okc Thunders vs Indiana Pacers @okcthunder

En el otro partido de la jornada, Shai Gilgeous Alexander hurgó en las heridas de los Indiana Pacers en la reedición de las Finales NBA de la última temporada, y lideró la victoria por 141-135 de OKC con 55 puntos tras una nueva doble prórroga.

Por primera vez en la historia de la NBA, una franquicia disputa dos tiempos extra en sus primeros dos partidos de la temporada. El MVP Gilgeous Alexander, que había metido 35 puntos ante los Rockets, vivió la mejor noche anotadora de su carrera, con 55 puntos fruto de un quince de 31 en tiros de campo. También consiguió ocho rebotes, cinco asistencias y dos robos.

