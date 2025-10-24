Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Janner Corozo, Barcelona SC, Libertad
Barcelona SC igualó 3-3 ante Libertad en el debut de Ismael Rescalvo como timonel amarilli a finales de junio de 2025.MIGUEL CANALES

Barcelona SC vs. Libertad en LigaPro: detalles, posibles alineaciones y dónde ver

Ismael Rescalvo necesita ganar para mantener al Ídolo en zona de Copa Libertadores

Barcelona SC enfrenta este sábado 25 de octubre (16:30 hora Ecuador) un desafío crucial en el hexagonal final de la LigaPro: conseguir su primer triunfo en esta fase ante Libertad. El Ídolo no logra vencer a este rival en Guayaquil desde 2023, y la necesidad de sumar tres puntos es imperiosa para consolidar sus aspiraciones internacionales.

(Lea también: ¿Qué dijo Tiago Nunes tras la goleada de Liga de Quito a Palmeiras?)

Retorno de Vallecilla fortalece la defensiva torera

La gran noticia para el DT Ismael Rescalvo es la vuelta de Gustavo Vallecilla. El defensor, tras cumplir una sanción de tres partidos, es una pieza clave para fortalecer la zaga amarilla. Vallecilla ocupará el lateral izquierdo en reemplazo del suspendido Aníbal Chalá.

Barcelona SC, Libertad
La plantilla de Barcelona SC festeja uno de sus tres goles ante Libertad, en el empate 3-3 jugado el 28 de junio de 2025.MIGUEL CANALES

Bajas en Barcelona SC y la presión por retener su puesto a Libertadores

A la baja de Chalá se suma la del goleador uruguayo Octavio Rivero, también suspendido, y la duda del portero José Contreras por molestias.

El técnico Rescalvo necesita con urgencia la victoria para mantener a Barcelona SC en el tercer lugar del hexagonal, una posición que otorga un cupo a la Copa Libertadores 2026. El conjunto 'torero', con 54 puntos, es acechado por Universidad Católica.

RELACIONADAS

​Detalles para ver EN VIVO Barcelona SC vs. Libertad

  • Fecha: sábado 25 de octubre de 2025
  • Hora: 16:30 (hora de Ecuador)
  • Dónde: Monumental Banco Pichincha, Guayaquil
  • Canales de transmisión y streaming: Zapping y El Canal del Fútbol

Historial y redención de Rescalvo

El historial sonríe a Barcelona, que registra 3 victorias y 3 empates ante Libertad, manteniéndose invicto. Sin embargo, el partido es una prueba de fuego para Rescalvo, cuya gestión como local acumula 4 derrotas, 3 empates y solo 1 victoria. Un triunfo hoy es vital para su continuidad y la confianza de la hinchada.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!


TAGS

Las Últimas Noticias

  1. 5 decoraciones exprés para tu fiesta de Halloween

  2. Chelsea vs. Sunderland: EN VIVO hora, canal y alineación de Caicedo en Premier League

  3. Orense vs. Universidad Católica: fecha, horarios y cómo ver EN VIVO | LigaPro 2025

  4. Mujer pinta el auto de su expareja en Daule por presunta infidelidad y se hace viral

  5. Lluvias en Quito causan acumulación de agua y cierres parciales en la Simón Bolívar

LO MÁS VISTO

  1. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  2. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  3. Operativo policial en La Joya: Esto encontraron en seis viviendas

  4. Paro nacional en Ecuador: el ganador está donde menos lo imaginamos

  5. Ley de Daniel Noboa permitió que Bananera Noboa salde su deuda millonaria con el SRI

Te recomendamos