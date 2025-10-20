El Nacional vs. Deportivo Cuenca hoy: hora y cómo ver en vivo el partido de LigaPro

El Nacional va por su primer triunfo en el segundo hexagonal final, mientras que Deportivo Cuenca por consolidarse como líder

El Nacional apunta a conseguir su primer primer triunfo del hexagonal ante el líder, Deportivo Cuenca.

En el cierre de la segunda fecha del segundo hexagonal final de la LigaPro 2025, este lunes 20 de octubre, desde las 19:00 (de Ecuador), El Nacional recibirá a Deportivo Cuenca en el estadio Atahualpa.

En los puros criollos, los problemas no faltan cada semana de cara a la preparación de los partidos. Esta vez, durante los entrenamientos de cara al duelo ante Deportivo Cuenca, los militares vivieron la posibilidad de quedarse sin su complejo para poder trabajar.

Una orden judicial llegó sobre una deuda a un exdirigente que provocaría el embargo del lugar de entrenamientos del Rojo, lo que después fue aclarado por la directiva señalando que estaban buscando un acuerdo para evitar un nuevo inconveniente.

En el plano futbolístico, el entrenador Juan Carlos Pérez contará con un equipo ‘remendado’ ante la salida de elementos claves como el arquero David Cabezas y el defensa Anthony Bedoya. El estratega de los militares confía en la plantilla que le queda para sumar un triunfo en casa y así mantener la ilusión de conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana.

El Deportivo Cuenca también llega en una situación similar ante la falta de pagos de los sueldos y con la molestia de sus jugadores.

Pese a esto, los dirigidos por Beto Araujo, que suman 46 unidades, están mentalizados en llevarse los tres puntos en el estadio Atahualpa para consolidarse como líderes del segundo hexagonal y aumentar la ventaja sobre sus perseguidores: Emelec (46) y Macará (45).

Datos claves del partido

Fecha: Lunes 20 de octubre

Hora: 19:00 (de Ecuador)

Estadio: Atahualpa

Transmite: Zapping y El Canal del Fútbol

Sigue en vivo El Nacional vs. Deportivo Cuenca

