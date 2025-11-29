El Nacional se aferra a la apelación para evitar el descenso a la Serie B

Los puros criollos dependen del fallo de una resolución sobre un pago que afirman haber realizado a tiempo para no descender

El Nacional logró evitar el descenso en la cancha, pero los problemas económicos lo están a punto de llevar a la Serie B.

Una temporada 2025 para el olvido de El Nacional podría tener un cierre mucho peor del esperado: el descenso a la Serie B. Y esto no se daría por un mal desempeño en la cancha, donde aseguraron su presencia en la Serie A, sino por la crisis económica que vive el Bi-Tri.

El cuadro rojo ha tenido que ‘correr’ para buscar dinero para cubrir las varias deudas que les notifica semana a semana la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), de la actual y de anteriores administraciones.

A finales de octubre ya registró una primera sanción por incumplimientos en los pagos, que hizo que le resten tres puntos. Tuvo un segundo atraso, a inicios de este mes, el cual fue apelado por el Nacho, argumentando que lo realizaron en el plazo establecido; y el viernes 28 de noviembre no lograron cubrir un valor de 50 mil dólares.

Los puros criollos ahora están a la espera que su apelación sea aceptada para así evitar el descenso a la Serie B, que es la máxima pena a los clubes que incumplen en tres ocasiones los pagos a acreedores que realizaron el reclamo mediante la FEF.

Marco Pazos, presidente de El Nacional, comentó a EXPRESO, que confían en un 99% en que su pedido será aceptado y así evitarán el castigo. Además, mencionó que espera que “no existan presiones políticas”, el martes en el consejo de disciplina cuando se resuelva el caso. Además, confirmó que no lograron cancelar a tiempo los 50 mil dólares que fueron requeridos por acreedores en la FEF.

El abogado Andrés Holguín, quien llevó a cabo la apelación ante la FEF para el Rojo, indicó que “El Nacional apeló la sanción de 6 puntos (menos) de hace dos semanas al haber pagado y llegado a acuerdo con sus acreedores. Si esa apelación pasa, la sanción hoy sería 6 puntos (menos), no la pérdida de categoría”.

Marco Pazos (d), presidente del club, confirmó la crisis del Rojo.

GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Para Geovanny Cárdenas, especialista en derecho deportivo, para que el cuadro militar tenga una respuesta favorable a su pedido “debe presentar los pagos en las fechas y horas resueltas, caso contrario se registra la sanción que debe ser notificada por la FEF a la LigaPro”.

Agregó que la única entidad que puede determinar que un club pierda la categoría como parte de una sanción “es la FEF que tiene el vínculo directo con FIFA, y es quien registra las categorías de los clubes que participan en el fútbol ecuatoriano”.

Sin notificación a LigaPro

En medio de este problema, la LigaPro dio a conocer que no recibido notificaciones de parte de la FEF sobre las sanciones a los puros criollos.

“FEF sanciona a un club con resta de puntos y notifica a LigaPro. Luego si hay más sanciones, de igual manera las debe notificar. LigaPro no ha recibido ninguna sanción de resta de puntos a El Nacional”, señaló Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro.

“No entendemos cómo podría estar sancionado con la máxima ‘pena’ que es descenso directo a la Serie B sin notificación de sanciones previas”, agregó.