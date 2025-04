Eduardo Morante: "Me sorprenden los problemas de Emelec; nunca imaginé verlo así"

Que el equipo de sus amores, al que defendió entre 2006 y 2011 y que ahora alienta semanalmente como hincha, esté repitiendo una temporada con problemas administrativos y deportivos es algo que lamenta Eduardo Morante.

En entrevista con EXPRESO, el exdefensa analizó la campaña del Bombillo y ofreció su perspectiva de cómo debe afrontar el partido de este domingo 6 de abril (18:00) ante el Manta.

No quiso profundizar en la demanda perdida que le impide salir del país, pero reafirmó su compromiso con el futuro, dedicándose a la formación de jóvenes talentos en la Academia Dortmund.

¿Qué recaudos debe tomar Emelec ante el Manta?

Manta siempre ha sido un animador y ha dado pelea en los campeonatos nacionales. Creo que su parte física es un plus adicional. Ellos saben que enfrentar a un grande del país como Emelec provoca que sus jugadores quieran mostrarse y correr más de lo normal.

¿Cree que los recientes resultados sirven de inyección anímica en Emelec?

El equipo logró una victoria muy importante contra Liga de Quito (1-0) y también logró sacar un empate importante ante Mushuc Runa (1-1) y eso llamó la atención. Más allá de eso, uno se queda sorprendido por todos sus problemas.

¿Se imaginaba ver a su equipo luchando por salir del último puesto de la LigaPro?

Me da pena y nunca esperé ver a mi equipo con muchos inconvenientes dirigenciales y deportivos como verlo en los últimos lugares. Espero que salga rápido de la crisis y pueda estar en lugares estelares donde a nosotros los hinchas nos acostumbró a verlo peleando la punta.

Eduardo se dio a conocer en Emelec (2006-2011). Clásico del Astillero Emelec-Barcelona 14 de agosto del 2011, Guayaquil. Archivo

¿Cree que Emelec y los jugadores están en capacidad para estar en puestos estelares?

Depende mucho de la mentalidad. Si hacemos un análisis, con esta misma base de jugadores el año pasado terminó mal (último en la segunda etapa de LigaPro), por lo tanto, este año va a ser igual.

A finales de la década de los 2000s usted vivió algo parecido en Emelec…

Fueron problemas económicos por falta de pago a jugadores. En ese tiempo yo estaba en la sub-20 y recuerdo que nos debían hasta siete meses. Todo eso cambió a raíz de la llegada del presidente Nassib Neme. Dios recompensa y premia el trabajo que uno hace en el día a día.

Nuevas oportunidades en la cantera del Emelec

¿Algo positivo que rescate en medio de esta crisis?

La oportunidad que se les está dando a los juveniles. Al no poder contratar por las sanciones de FIFA, jugadores como Elkin Muñoz, Ronny Borja, Diogo Bagüí y Sebastián Tarira están teniendo minutos y hace tiempo no se veía eso.

¿En su época era más difícil ganarse un puesto?

Era complicado. Por delante teníamos a Gabriel Achilier, Marcelo Fleitas, Jorge Guagua, Juan Triviño… Emelec siempre tuvo buenos zagueros y jugadores de selección.

¿Qué jugador de la actual plantilla le ve con potencial de explotar?

Me gustaría ver más al defensa Sebastián Tarira, que tiene una buena proyección, al lado de un jugador experimentado como Luis Fernando León. Sería interesante ver cómo se desenvuelve.

¿Qué opinión tiene del profesor Jorge Célico?

Soy muy analítico en las tácticas y una de las cosas que me gusta del profesor Célico es su estilo de ir a buscar, presionar y atacar. Es parecida a la que tuve con Jorge Sampaoli.

Célico ha demostrado cambiar su esquema de acuerdo al rival, ¿comparte eso?

A veces juega con línea de 3 defensas y a veces con línea de 4. Es lo mismo que hacía Sampaoli al comienzo y nosotros no lo entendíamos. Su alineación depende de cómo juegue el rival.

¿Jorge Sampaoli fue el técnico que más influyó en su carrera?

Si él no hubiese llegado a Emelec en 2010 capaz que yo ni jugaba. Me hubiese perdido como muchos jugadores por falta de oportunidades de jugar en primera categoría.

¿Y el jugador más talentoso que compartió camerino con usted?

Hay muchos y si no los nombro se pueden resentir (ríe). Puede ser Ángel Mena, Fernando Gaibor, Silvano Estacio o el mismo Enner Valencia.

Habla del debut de Jorgue Guagua en la Tri y sus proyectos

¿Qué opina del controvertido debut de Jorge Guagua (17 años) en la selección ecuatoriana?

Estoy de acuerdo que se le dé la oportunidad a los jóvenes, pero tiene que ganarse el derecho a ser llamado. En su momento tuve la oportunidad de jugar eliminatorias y cuando no te ponen, pues toca seguir trabajando.

¿Entonces desaprueba la decisión del seleccionador Sebastián Beccacece en alinearlo ante Chile?

Beccacece tiene sus argumentos. Ante Chile, Guagua no tuvo un mal partido. Recordemos que el rival se jugaba la posibilidad de seguir con vida en las eliminatorias. El chico no debe desmotivarse que ya tendrá su oportunidad.

Eduardo Morante (i) entrena junto a su hermano César Morante (d) a los chicos de la Academia Dortmund, en el Complejo de Abogados, Vía a Salitre. cortesía

Usted perdió una demanda de una exrepresentante por $ 120.000 ¿Cómo logró superar ese golpe?

No me gustaría hablar de eso. No he tenido solución y sigo sin poder salir del país. Hay que enfocarse en nuevos proyectos qué es lo que me motiva a seguir adelante. En este caso, ayudando a chicos a formarse para que puedan llegar al profesionalismo.

¿En qué proyecto se encuentra?

Estoy trabajando con mi hermano César Morante y entrenamos en la Academia Dortmund (Complejo de Abogados en la vía a Salitre) y somos filial del club de segunda categoría Atlético Millonario. Formo a los chicos de las categorías 2013, 2014, 2015 y me enfocó en darle todas sus herramientas para que salgan adelante.

