Alexander Guerra brilla en la liga profesional de básquet de EE. UU.

El tricolor Alexander Guerra suma experiencia con el SkyKings de la The Basketball League de Estados unidos

Con 29 años, Alexander Guerra Stomer se consolida como una de las figuras ecuatorianas en el básquet. Actualmente forma parte del equipo SkyKings de Oklahoma en el torneo de la The Basketball League (TBL), una liga profesional de baloncesto en Estados Unidos.

Guerra, quien lleva 21 años practicando este deporte, ha sido seleccionado de Guayas y Ecuador. EXPRESO conversó con el basquetbolista sobre su experiencia en el extranjero.

- ¿Cómo vive la experiencia de jugar en el SkyKings de Oklahoma?

Agradecido con Dios por la oportunidad y con todos los que lo hicieron posible, en especial a Enrique Segura por facilitar el contacto y ser parte del proceso.

Alexander Guerra con los SkyKings de Oklahoma en el torneo de la The Basketball League.. Cortesía

- ¿Qué significa representar a Ecuador en el baloncesto de EE. UU.?

- Es un orgullo saber que este es el inicio de un camino que espero muchos puedan seguir. Además, es una forma de abrir el mercado para que más jugadores ecuatorianos tengan la oportunidad de venir.

- ¿Cómo ha sido tu preparación para esta nueva etapa?

- Desde el 4 de enero estuve entrenando con el equipo Soldiers de Ambato y tuve un microciclo en Pasto, Colombia. Me preparé de la mejor manera, estas oportunidades no se dan todos los días. El 13 de febrero llegue con muchas ilusiones, el 15 fueron las pruebas y las pase. Ahora soy parte del equipo y espero poder quedarme un buen tiempo.

- ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentas en la TBL?

- La barrera cultural entre el baloncesto FIBA, que he jugado toda mi carrera, y las reglas NBA en la TBL. En cuanto a mis compañeros, tengo una muy buena relación y con el entrenador nos llevamos bien. Es una experiencia tanto social como deportiva que me enriquece y que, en un futuro, puede ser clave si me llaman nuevamente a las selecciones de Guayas y Ecuador.

- ¿Diferencias entre el básquet ecuatoriano y el estadounidense?

- Los técnicos en Estados Unidos tienen un conocimiento técnico muy amplio y sus capacidades atléticas están en otro nivel. Trato de absorber todo lo que veo día a día para aplicarlo cuando regrese a Ecuador.

- ¿Quiénes han sido sus mayores influencias o referentes en este deporte?

- He tenido muchísimos entrenadores que han influido en mi desarrollo como Elberth Escobar, Alejandro Infante y Miguel Salvitelli. Ellos facilitaron mi adaptación a los conceptos americanos y europeos.

Alexander Guerra con los SkyKings de Oklahoma. Cortesía

- ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que sueñan con jugar en el extranjero?

- Que todo es posible. Muchas veces no entendemos los caminos de Dios, pero lo que está destinado para uno llega tarde o temprano. Les aconsejo que utilicen las redes sociales para mejorar su formación deportiva, nutricional y mental, y que se esfuercen al máximo de sus capacidades todos los días.

- ¿Objetivos a corto y mediano plazo en tu carrera profesional?

- A corto plazo, quiero hacer una gran campaña en la TBL y que esta sea una plataforma para impulsar mi carrera en el extranjero. Esa fue mi meta desde que comenzó a darse mi venida acá. Y a mediano plazo, me gustaría regresar a la LigaBasquetPro de Ecuador y repetir el campeonato, eso es algo que anhelo.

