Edgar Lastre marcó el gol que hasta ahora ha sido el más importante de la temporada para Emelec y sin duda el de su carrera.

El miércoles 28 de junio, el atacante de 23 años anotó en el triunfo (2-1) frente a Danubio, con el cual los azules clasificaron al repechaje de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Pero en lugar de festejar con algún baile o con la hinchada, el jugador azul lo hizo entre lágrimas.

Tras el encuentro, Lastre reveló que el motivo de su festejo se dio porque estuvo a punto de tirar la toalla en el cuadro eléctrico, ya que con Miguel Rondelli, el anterior DT, no pudo consolidarse en el equipo principal.

“Hay algo que nadie sabe, pero yo me iba a ir del club. Llegó el entrenador (Hernán Torres), habló conmigo y me dijo que me quede. Todos los días nos quedamos hasta tarde trabajando”, expresó el atacante a ESPN.

Un directivo de Emelec, que prefirió el anonimato, le comentó a EXTRA que Lastre recibió varias propuestas para dejar a los millonarios.

“Hizo un buen partido (ante Danubio), estamos contentos por él. El ‘profe’ Torres confía en su talento y en el aporte que le puede dar al equipo”, expresó la fuente.

Hasta antes de la llegada del estratega colombiano, Lastre apenas había podido aparecer en ocho encuentros: seis por LigaPro y dos en la Sudamericana.

Luego del encuentro, Torres se mostró satisfecho por el primer triunfo que logró desde que llegó al cuadro millonario. El cafetero destacó la entrega de sus dirigidos.

“Hay que aplaudir a los jugadores de Emelec. Están poniendo todo de su parte para cambiar la historia de lo que están viviendo. Falta mucho por trabajar y acoplar, pero demostraron todo lo que se ha venido trabajando. Lo que se transmitió lo cumplieron. Gracias a Dios logramos el resultado”, dijo el DT millonario.

Por otro lado, Emelec se alistará para el duelo de los play-off de la Sudamericana. Los azules deberán medir a Sporting Cristal de Perú.