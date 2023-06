El portugués Rafael Leão, estrella del AC Milan, ha cambiado momentáneamente el terreno de juego por la música con su álbum de debut "My life in each verse" ("Mi vida en cada verso"), que estará disponible en las plataformas de "streaming" desde este viernes 30 de junio.

Como rapero, Leão se presenta como Way45, nombre que alude a su camino ("way", en inglés) en la vida y al código postal del empobrecido Bairro da Jamaica (2845), a las afueras de Lisboa, donde creció.

"Teniendo como prioridad las 4 líneas de un campo de fútbol, Way45 busca en la música su refugio para escupir las rimas que ensalzan sus vivencias", dice su sello, 606 Records, en su página web.

Leão, de 24 años, se dedicó al rap durante el confinamiento por la pandemia del covid-19 y en 2021 lanzó un EP titulado "Beginning".

El extremo internacional portugués se formó en la cantera del Sporting de Portugal, de donde salió para el Lille francés.

Lleva en el Milan desde 2019, donde fue esencial en la conquista del "Scudetto" en la temporada 2012/2022, el primero para el conjunto milanés en diez años.

Además, esa campaña fue elegido el mejor jugador de la Serie A.