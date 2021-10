A Eddy Corozo no le avergüenza hablar sobre los errores del pasado... de esos que lo alejaron de una prominente carrera en el fútbol. El volante nacional, que en 2012 se ganó un espacio en Emelec, con solo 17 años, reconoció que su adicción al alcohol terminó sacándolo del Bombillo y que, además, le hizo perder contratos, dinero e incluso distanciarse de su padre.

Hoy, con 27 años, Corozo busca ganarse nuevamente un espacio en el balompié ecuatoriano. Esta temporada militó en Filanbanco, club con el que avanzó hasta los octavos de final de la Segunda Categoría. Fueron eliminados por Imbabura SC.

- Corría el 2012 y con 17 años usted era fijo en el primer equipo de Emelec, ¿cómo se sentía en ese momento?

- Me sentía en las nubes. No creía en nadie (risas). Ese año fui titular todo el campeonato, no solo por el reglamento de la FEF, que obligaba a los clubes a tener en cancha a un juvenil (por lo menos un tiempo), sino por mis condiciones.

- Hasta el 2015 tuvo continuidad en Emelec, ¿qué pasó después que perdió espacio?

- Primero, porque en plena pretemporada del 2016, en Argentina, sufrí una fractura de tibia y peroné (pierna derecha). Eso me hizo perder espacio en el equipo del profe Omar De Felipe. Alrededor de cinco meses tardé en recuperarme y cuando estaba listo llegó Alfredo Arias (mediados de 2016), con quien no tuve mayores oportunidades.

- ¿Por qué Arias no le dio mayores oportunidades?

- Arias prefirió marginarme, porque se enteró de mis problemas con el alcohol. Así que la dirigencia tomó la decisión de prestarme a Olmedo (2017).

El volante Eddy Corozo (d) en un entrenamiento con el equipo eléctrico. archivo

- ¿Por qué dice que tenía problemas con el alcohol?

- No me apena reconocerlo, desde los 17 años lo hacía. Bebía luego de los entrenamientos, pero moderado. Cuando estuvo Arias varias veces llegué con olor a alcohol a los entrenamientos o concentraciones y eso llegó a oídos de él.

- Luego de Olmedo fue a Blooming de Bolivia (mediados del 2017) ¿por qué no se quedó más tiempo?

- No sé, ya fue por decisiones técnicas. Solo jugué cuatro partidos en el torneo boliviano. Entraba al cambio. No me dieron mucho la confianza de demostrar mis condiciones.

- También jugó en El Nacional, ¿qué pasó ahí?

- Allá no aproveché esa oportunidad. Reconozco que cometí actos de indisciplina. Llegaba tarde a los entrenamientos, porque la noche anterior me iba de farra con algunos referentes del equipo (no quiso dar nombres). Me estaba inclinando nuevamente a la vida bohemia.

- ¿Qué perdió a causa del alcohol?

- Muchas cosas. Poder seguir en Emelec; mantenerme en el exterior; llegar a la selección de mayores (jugó un Mundial Sub-17 y Sudamericano Sub-20), dinero y hasta la familia.

Tomé la decisión de parar debido a que en febrero me estrellé en mi vehículo tras estar bebiendo dos días Eddy Corozo, exfutbolista

- ¿Por qué se rompió la relación con sus familiares?

-Específicamente, la relación con mi padre se dañó porque él en un momento pasó a manejar mi dinero, para que no me lo gaste en alcohol. Cuando le pedía dinero para algo, no me lo quería dar o no cuadraban las cuentas. Llegó un momento que no aguanté más, tuvimos una fuerte discusión y hasta ahora no nos hablamos. Ya han pasado casi tres años que no lo veo.

- ¿Cómo ha subsistido en los últimos años?

- Afortunadamente, aún me quedaban algunos ahorros por mis años en Emelec. Ya no es mucho, pero me alcanza para vivir.

- ¿Se arrepiente de no haber aprovechado su momento?

- Claro, me pongo a pensar que pude haber llegado lejos o tal vez haber jugado más tiempo en Emelec.

- ¿Ha dejado por completo el alcohol?

- Este año lo he dejado un poco. Tomé la decisión de parar, debido a que en febrero me estrellé en mi vehículo, luego de estar bebiendo dos días. Casi me mato. Tras eso dije: ‘hasta aquí nomás’. Aunque reconozco que me ha costado dejarlo, estoy enfocado en recuperarme a nivel futbolístico, porque siento que puedo volver a algún club grande.