Traspié de Emelec en el intento de que sus hinchas vuelvan al estadio Capwell para lo que serán los dos últimos partidos de la presente etapa de la LigaPro. Esto, luego de que un juez de la Unidad Judicial Norte 1 de Guayaquil no aceptó el pedido de medidas cautelares solicitado por el club eléctrico tras el retiro de la autorización del COE Nacional tras los incidentes producidos en el Clásico del Astillero.

“En consecuencia, la petición no cumple con los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por los antecedentes y motivaciones antes expuestas, este Juzgador Resuelve: Denegar la petición de medidas cautelares”, consta en el escrito del proceso número 09285-2021-02121, emitido el viernes ante la solicitud de Antonio Pazmiño Ycaza, apoderado especial del elenco millonario.

Previamente a que se conozca esta resolución, Emelec anunció la noche del mismo viernes en sus redes sociales que el duelo del 5 de noviembre ante el Mushuc Runa iba a contar con el respaldo de sus socios y propietarios de suites y palcos en la Caldera y en el siguiente choque frente al Manta FC, último de la segunda etapa de la LigaPro, sería con el 50 % de la hinchada. Esto luego de una reunión sostenida con el intendente del Guayas, Manuel Cucalón, quien negó se haya habilitado el aforo para socios y propietarios en el estadio Capwell.

“Yo no les he aprobado sino que hemos hecho el compromiso de que ellos cumplirán con todo, no estoy en capacidad de levantar el aforo, porque yo no lo he impuesto”, dijo la autoridad a Estadio.