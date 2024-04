El ecuatoriano Jefferson Cepeda destaca con un quinto puesto

El ecuatoriano Jefferson Cepeda (Caja Rural Seguros RGA) destacó en la 64 edición de la Flecha Brabanzona con un quinto puesto y una labor ofensiva que cerca estuvo de proporcionar al ciclista de Quito un premio mayor.

Cepeda, de 28 años, hizo honor a la primera participación del Caja Rural en la clásica flamenca. El ecuatoriano fue la punta de lanza del equipo en la fase decisiva, rondando las posiciones delanteras del grupo principal en los puntos clave de la última vuelta.

En plena refriega al final de la prueba, Cepeda saltó en busca de una avanzadilla de tres hombres compuesta por Wellens (UAE), Van den Berg (EF Education) y Teuns (IPT) dentro ya de los últimos 10 kilómetros. Una vez alcanzados incluso llegó a ponerse en cabeza, pero no pudo concretar la fuga.

"Habíamos reconocido ayer el circuito y la verdad es que se trataba de un recorrido duro, donde la colocación era muy importante. Aunque yo no soy el mejor en eso, supe defenderme. Tenía sensaciones buenas y quise aprovechar el estado de forma. Todo ha salido de la mejor manera. Es la primera vez que corro en Bélgica y no me esperaba estar tan delante, pero sí que esperaba hacer buena carrera", dijo Cepeda.

El ciclista quiteño comentó que las pruebas duras siempre le han gustado. "Puedo aprender y mejorar algunas cosas más, pero estoy contento con el estado de forma. Creo que llegará algún buen resultado, uno mejor que hoy", aseguró.

A su quinto lugar hay que añadir que otros tres ciclistas del Caja Rural-Seguros RGA finalizaron en el grupo perseguidor: Fernando Barceló (11º), Eduard Prades (20º) y David González (24º), sumando un total de 125 puntos con los que el equipo supera ya la barrera de los 1.000 esta temporada.

