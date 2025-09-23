Ecuatoriana Nahomi Játiva, la cuarta mejor de Sudamérica en el Mundial de Ciclismo

La carchense compitió este martes 23 de septiembre en la prueba de contrarreloj individual categoría juvenil, en Ruanda

La primera participación ecuatoriana en el Mundial de Ciclismo de Ruta fue femenina. Nahomi Játiva, de 16 años, tomó este martes 23 de septiembre partida en la prueba de contrarreloj individual categoría juvenil, del torneo que se disputa en Kigali, Ruanda, y fue la cuarta mejor sudamericana.

La competencia, que tuvo una distancia de 18 kilómetros, fue ganada por la neerlandesa Megan Arens, mientras que la pedalista tricolor culminó en el puesto 36, entre los cuatro mejores resultados de ciclistas de Sudamérica.

¡Ecuador al mundial! 😎



Nuestra selección nacional estará presente en el Campeonato Mundial de Ruta 2025, del 21 al 28 de septiembre en Ruanda.



¡Vamos con todo a dejar la Tricolor en lo más alto! 💪🇪🇨#RenovandoPedales @DeporteEc @ECUADORolimpico pic.twitter.com/FuneIJbquI — Federación Ecuatoriana de Ciclismo (@FedeCiclismoEcu) September 11, 2025

Medalla de plata en el Panamericano de Pista 2025 en Lima, Perú y campeona nacional juvenil en el campeonato local, son solo algunos de los títulos que Játiva acumula en lo que va de la temporada. Ahora en el Mundial de Ruanda espera su participación en la carrera de ruta, programada para el sábado 27, también de la categoría juvenil.

Además de ser la única dama en la selección nacional que participará en Kigali, Nahomi tiene la motivación de integrar el equipo junto a experimentados como Richard Carapaz, Martín López, Jonathan Caicedo y Mateo Ramírez, quienes participarán en otros días. Las competencias se alargarán hasta el 28 de septiembre.

