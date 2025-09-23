Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Nahomi Játiva
Nahomi Játiva, de 16 años, fue la primera ecuatoriana en pista del Mundial.Cortesía

Ecuatoriana Nahomi Játiva, la cuarta mejor de Sudamérica en el Mundial de Ciclismo

La carchense compitió este martes 23 de septiembre en la prueba de contrarreloj individual categoría juvenil, en Ruanda

La primera participación ecuatoriana en el Mundial de Ciclismo de Ruta fue femenina. Nahomi Játiva, de 16 años, tomó este martes 23 de septiembre partida en la prueba de contrarreloj individual categoría juvenil, del torneo que se disputa en Kigali, Ruanda, y fue la cuarta mejor sudamericana.

RELACIONADAS

La competencia, que tuvo una distancia de 18 kilómetros, fue ganada por la neerlandesa Megan Arens, mientras que la pedalista tricolor culminó en el puesto 36, entre los cuatro mejores resultados de ciclistas de Sudamérica.

Medalla de plata en el Panamericano de Pista 2025 en Lima, Perú y campeona nacional juvenil en el campeonato local, son solo algunos de los títulos que Játiva acumula en lo que va de la temporada. Ahora en el Mundial de Ruanda espera su participación en la carrera de ruta, programada para el sábado 27, también de la categoría juvenil.

Siga leyendo: (Ecuador cerró con oros el Torneo Sudamericano de Pesas en Guayaquil)

Además de ser la única dama en la selección nacional que participará en Kigali, Nahomi tiene la motivación de integrar el equipo junto a experimentados como Richard Carapaz, Martín López, Jonathan Caicedo y Mateo Ramírez, quienes participarán en otros días. Las competencias se alargarán hasta el 28 de septiembre.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Derrumbe en una mina de oro en Colombia deja atrapados a 25 operarios

  2. Falso tiroteo en la Bahía de Guayaquil: lo que realmente ocurrió

  3. Ecuatoriana Nahomi Játiva, la cuarta mejor de Sudamérica en el Mundial de Ciclismo

  4. Gobierno de EE.UU. asegura que dos millones de migrantes ilegales abandonaron el país

  5. Así se jugarán los hexagonales de LigaPro y el cuadrangular que manda a la Serie B

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  2. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  3. Paro nacional Ecuador: Educación suspendió clases presenciales en estos 11 lugares

  4. Toque de queda Ecuador hoy 22 de septiembre: horarios, restricciones y provincias

  5. Paro nacional Ecuador 2025: minuto a minuto de la jornada del martes 23 de septiembre

Te recomendamos