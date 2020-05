Ecuafútbol: Guayaquil City desmiente la suspensión para el Congreso

Guayaquil City estaba programado para la fecha cinco de la LigaPro, como prueba de que no existía tal suspensión.

El presidente de Guayaquil City, Iván Mendoza Burgos, emitió un comunicado rechazando las declaraciones del gerente de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA), Nicolás Vega, sobre la validez de su voto en el Congreso Extraordinario virtual de la Ecuafútbol, que se realizó el pasado 1 de mayo y que aprobó la reestructuración del directorio y a Jaime Estrada como nuevo titular.

En horas de la mañana de este lunes 4 de mayo de 2020, Vega dijo en radio La Red que Guayaquil City votó en el Congreso estando suspendido. Sin embargo, Mendoza lo rechazó.

Nicolás Vega gerente de @AFNAPichincha "Asistíamos al congreso, para expresar lo indicado por la @FIFAcom

Y @CONMEBOL y además la acción de protección, participó de este congreso @GuayaquilCityFC quien estaba suspendido"

"El viernes 1 de mayo de 2020 mientras estábamos atendiendo al Congreso Extraordinario..., usted al hacer uso no permitido de la palabra dijo una mentira respecto al Club que presido, diciendo que nos encontrábamos suspendidos y que no podíamos formar parte del Congreso. En ese momento quise ser prudente y no responder soberana mentira y exponerlo a todos los asistentes como el mentiroso que estaba siendo en ese preciso instante", inicia el comunicado de Mendoza dedicado a Vega.

Aclaración ante el mentiroso comentario de Nicolas Vega, Gerente de la Asociación de Fútbol No Amateur (#AFNA) pic.twitter.com/CmmR0laM74 — Guayaquil City FC (@GuayaquilCityFC) May 4, 2020

El directivo del cuadro celeste se dirige a Vega como "una persona que por lo que veo y entiendo está acostumbrada a operar de esta manera, diciendo mentiras a su conveniencia sin importar el daño que ocasiones a terceros en beneficio propio o quizás de algún grupo de interés".

Mendoza explicó que pidió una certificación a la Ecuafútbol para demostrar que no estaba suspendido. Pero también recalcó que el equipo sí estaba programado para la fecha cinco de la LigaPro y que se suspendió por razones médicas.

A partir de ahí, se extendió, no hubo más reuniones, por lo tanto no existe tal suspensión. Además, agregó en la cuenta de Twitter de Guayaquil City un correo de la FEF aclarando que estaba habilitado para todo.

"Ayudaría mucho al fútbol ecuatoriano que delegados como usted que han estado acostumbrados a mentir en función de sus intereses dejen trabajar a quienes sí buscamos transparencia y profesionalización del deporte", concluye el texto dedicado a Vega.