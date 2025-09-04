Ecuador vs Paraguay: ¿Se verá en televisión nacional el partido de eliminatorias?

Ecuador visita a Paraguay por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Te contamos cómo verlo

Paraguay se juega este jueves 4 de septiembre, desde las 18:30, la posibilidad de regresar a un Mundial después de 15 años de ausencia. La Albirroja, que suma 24 puntos en las eliminatorias sudamericanas rumbo a 2026, recibirá en el estadio Defensores del Chaco de Asunción a una Ecuador ya clasificada, pero que buscará sumar para mantenerse en el segundo lugar de la tabla.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro tiene el panorama favorable: una victoria o un empate bastan para sellar el boleto a la Copa del Mundo. Incluso, una derrota no le impediría llegar a la cita si Venezuela tropieza en su visita a Argentina. Tras quedarse fuera en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, Paraguay sueña con regresar a la élite del fútbol internacional y lo hará con una plantilla renovada.

Las bajas de Julio Enciso, operado de la rodilla en julio; del zaguero Fabián Balbuena y del mediocampista Mathías Villasanti, ambos del Gremio, obligaron al seleccionador a apostar por nuevos nombres. Entre ellos figuran los delanteros Rolando Martínez (Platense, Argentina) y Adrián Alcaraz (Olimpia), además del volante Braian Ojeda (Real Salt Lake, MLS). Aun así, Paraguay conserva figuras de peso como Antonio Sanabria (Cremonese, Italia) y Miguel Almirón (Atlanta United, MLS), piezas claves en ofensiva.

Enfrente estará una Ecuador sólida, que con 25 puntos aseguró su clasificación en la fecha pasada tras igualar 0-0 con Perú. El combinado de Sebastián Beccacece destaca por su defensa, la menos batida del torneo con apenas cinco goles recibidos en 16 partidos.

La zaga contará con referentes como Piero Hincapié (Arsenal, Inglaterra), Willian Pacho (PSG, Francia) y Pervis Estupiñán (Milán, Italia), además del regreso al arco de Hernán Galíndez (Huracán, Argentina), ya recuperado de una lesión. A ellos se suman en el mediocampo Moisés Caicedo, figura del Chelsea inglés, club con el que ganó el Mundial de Clubes.

Este interesante partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 solo se lo podrá ver en vivo mediante El Canal del Fútbol y Zapping. En televisión abierta, Teleamazonas transmitirá el juego, pero en diferido.

Los datos claves del partido

Fecha: Jueves 4 de septiembre

Hora: 18:30 de Ecuador

Estadio: Defensores del Chaco

Transmiite: El Canal del Fútbol y Zapping. Teleamazonas lo emitirá en diferido a las 20:30.

