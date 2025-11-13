Ecuador vs Canadá HOY: El impresionante clima con el que jugarán en Toronto

Ecuador jugará el partido amistoso ante Canadá en un clima muy helado en Toronto.

La Selección de Ecuador se enfrenta a un desafío doble la noche de este jueves 13 de noviembre en Toronto: medirse ante la anfitriona del Mundial 2026, Canadá, y luchar contra unas condiciones climáticas que prometen ser gélidas.

Lea también: Ecuador vs Canadá HOY: ¿Se verá EN VIVO por un canal de TV de señal abierta?

El primer cotejo amistoso de la doble Fecha FIFA, en el BMO Field, pactado para las 19:30 (hora de Ecuador), obligará a los integrantes de la Tri a una rápida adaptación al ambiente de la ciudad y el escenario deportivo.

El pronóstico del tiempo para la jornada es claro: un ambiente decididamente frío. La temperatura oscilará entre una mínima de apenas 1 grado centígrado y una máxima de 6 grados centígrados. Este escenario bajo cero se convierte en un factor clave, especialmente para los jugadores ecuatorianos, quienes deberán mitigar el impacto del clima en su rendimiento físico.

Jeremy Arévalo es uno de los debutantes de la Tri contra Canadá. CORTESIA

Bajo la dirección de Sebastián Beccacece, Ecuador llega a este compromiso buscando una victoria que consolide el trabajo de la nueva era. La Tricolor mostró capacidad de reacción tras el reciente empate 1-1 ante México en Guadalajara, donde el gol de Jordy Alcívar (penal) neutralizó la ventaja inicial de Germán Berterame.

"Messi debería tener una estatua": El presidente del Barça habló sobre el argentino Leer más

Canadá, por su parte, representa una prueba de calibre de cara a las eliminatorias. El equipo norteamericano, uno de los tres anfitriones de la Copa del Mundo 2026, llega con resultados recientes mixtos: una derrota 0-1 ante Australia y un empate sin goles frente a Colombia.

Este encuentro no solo es una oportunidad para que Beccacece pruebe variantes tácticas y consolide su once titular en un contexto internacional, sino también para ver cómo la selección responde ante la adversidad de jugar en un ambiente prácticamente invernal.

Ecuador vs Canadá: Canales para ver EN VIVO el amistoso de la Tri



El partido entre Canadá y Ecuador se disfrutará por las señales de televisión abierta de Teleamazonas, pero en diferido. Mientras tanto, como es habitual, El Canal del Fútbol (pague por Ver) y Zapping Sports (en el Plan Premium) serán las plataformas que transmitirán en vivo.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!