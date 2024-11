Ecuador se divierte en Guayaquil y le propina una goleada a Bolivia

En épocas de apagones, la selección de Ecuador le regaló a su pueblo una inmensa alegría al propinarle una goleada de 4-0 a Bolivia, en el estadio Monumental.

La Tricolor impuso condiciones ante una Verde que llegó entre algodones, condicionada por múltiples bajas por lesión y otras ausencias por decisión del técnico Óscar Villegas.

Ante este escenario, el estratega Sebastián Beccacece no se guardó nada y alineó un once con sus máximas figuras a excepción de Moisés Caicedo, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, y de Félix Torres, quien no entró en nómina de Beccacece porque se encontraba apercibido.

La victoria local la encaminó Enner Valencia. El goleador histórico de Ecuador anotó de penalti contra Bolivia, a quien le marcó 9 de sus 43 goles en selección.

El delantero Enner Valencia (d) encaminó la victoria sobre Bolivia. FREDDY RODRÍGUEZ

Posteriormente, un doblete de Gonzalo Plata y otro tanto de Alan Minda sepultó las aspiraciones de la Verde. Eso contrastó la alegría de los miles de asistentes ecuatorianos, desatados en júbilo por el rendimiento de su selección.

Ecuador y Bolivia: posiciones en la tabla y rivales para la fecha 12 de eliminatorias

Ecuador sumó 16 puntos y se mantiene en la quinta casilla, que da clasificación directa al Mundial 2026. Por su parte, Bolivia cayó al octavo puesto con 12 unidades sin acceder, de momento, a una plaza mundialista.

En la fecha 12 de las eliminatorias, Ecuador viajará a la ciudad de Barranquilla para visitar a Colombia el martes 19 de noviembre. Ese mismo día, Bolivia recibirá en la altura de El Alto a Paraguay.

