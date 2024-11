Ecuador vs. Bolivia: Gabriel Villamil y un juego especial ante la Tricolor

Bolivia tuvo un resurgir en las eliminatorias sudamericanas de la mano de jóvenes jugadores como Gabriel Villamil. El volante de 23 años, que forma parte de Liga de Quito, resaltó la experiencia que ha ganado en los albos para su consolidación en la Verde.

Toma como especial el duelo ante la Tricolor del jueves 14 de noviembre por la fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas y afirmó que su objetivo es sumar los tres puntos en el estadio Monumental para fortalecer el sueño de llegar al Mundial de 2026.

¿Cuáles fueron las claves del resurgir de Bolivia?

Se tuvo un cambio que sorprendió a todos. La llegada del profe Óscar Villegas fue una motivación para el grupo. El tener a un técnico boliviano ha sido fundamental, nos hace emocionar con lo que transmite, es la voz de todo un país.

¿Siente la presión de ser uno de los encargados de la renovación de la Verde?

No nos sentimos presionados. Es un proceso lindo el que estamos viviendo, estamos todos en confianza, tenemos mucha hambre de conseguir cosas grandes con la selección. Eso nos mueve para trabajar y se refleja con los resultados que hemos conseguido. Nuestro sueño es llegar al Mundial.

¿Cuánto le ayudó llegar a Liga de Quito para consolidarse en la selección boliviana?

Mucho. Llego diferente a la selección, con una sensación de ser más importante, tener más experiencia. Me ha ayudado a desenvolverme bien en la selección.

¿Qué sensaciones tiene de enfrentar a Ecuador?

Es un partido especial, estoy jugando en Ecuador, vivo en este país, tengo compañeros y amigos. Vamos a salir a ganar el partido, ese es nuestro objetivo, volver a la victoria.

¿Cuánto ayuda conocer el fútbol ecuatoriano?

Todo ayuda, toda información es buena para el cuerpo técnico de la selección. Estamos preparados para jugar en un estadio que es muy lindo, pero también complicado.

Gabriel Villamil (i) es titular en la selección de Bolivia. CORTESÍA

¿Hubiera sido mejor si era en Quito y en el estadio Rodrigo Paz?

Sí, es una cancha que conozco, pero Ecuador tiene sus buenas razones para jugar en Guayaquil, es entendible que nos quieren sacar de la altura donde hemos conseguido buenos resultados.

¿Es una ventaja que no esté convocado Alexander Domínguez, a quien conoce bien?

Me parece que Dida es el mejor arquero de Ecuador, experimentado, con buen juego con los pies, atajadas, juego aéreo. Para nosotros mejor que no esté (risas).

En Bolivia un periodista dijo que es inhumano jugar en Guayaquil por los apagones. ¿Qué opina sobre esto?

Al vivir en Ecuador conozco cómo está la situación por los apagones y no es tan grave como se pinta. No creo que sea inhumano jugar en Guayaquil, como tampoco lo es jugar en El Alto (4.150 metros de altura). Hay gente en mi país que está resentida por las críticas que hay al jugar en El Alto y le buscan una vuelta para devolver.

¿Hay apuestas o bromas con sus compañeros de Liga de Quito?

No, solo algunos que me piden entradas para el partido o la camiseta. No somos de apuestas.

