Aunque la Tricolor se fue temprano a casa en esta Copa del Mundo, hay varias conclusiones positivas que ha dejado. EXPRESO conversó con el periodista ecuatoriano, Jaime Macías, quien desde Qatar deja sus impresiones sobre lo hecho por la selección nacional en su cuarto Mundial.

"La participación de Ecuador termina siendo buena e histórica porque quedará para la eternidad de los mundiales que fue Ecuador el primero en ganarle al anfitrión en la inauguración del torneo. Algo inédito. Y me parece que hizo, quizás, su mejor partido en mundiales ante Países Bajos. Por cómo Ecuador lo hizo ver, no lo ha hecho a nadie en mundiales, sobre todo con la necesidad que tenían ambos para sumar puntos", empezó explicando.

Macías resalta el proyecto que inició en las eliminatorias y la influencia de Gustavo Alfaro. "No podemos olvidarnos que este es un proyecto que comenzó con algo menos de un mes de eliminatorias y no teníamos entrenador. Era un desafío incorporar a una generación que prometía. La transición de una generación que promete y cumple ha sido la gran ganancia de Alfaro. ¿Cuántas veces hemos tenido generaciones que prometen y luego no se consolidan? Habíamos tenido buenos torneos juveniles, la transición nos había costado y Alfaro logró conectarla", agregó.

También identifica que colectivamente se pensó que Países Bajos era un equipo más fuerte que Senegal y Qatar, pero que con el pasar de los partidos, los africanos dejaron en evidencia sus fortalezas.

"Desde la opinión popular existía un temor a Países Bajos por el nombre, y si bien Senegal no tiene uno que asuste como Inglaterra, Francia, Italia, era la mejor del grupo y tiene méritos porque llegó al Mundial sin cuatro titulares y no ganó el grupo por 10 minutos malos ante Países Bajos. Ecuador cayó ante el mejor del grupo, un grandísimo equipo. Que buscó por todos los medios hacer el gol".

"Ecuador cayó ante un rival superior, con menos nombre, un rival que sus virtudes son las mismas que las nuestras, y si te mides a un rival con tus mismas virtudes y mejores, la pasas mal. Sufres menos con un equipo superior con virtudes que no son las tuyas, Senegal le quitó las virtudes a Ecuador y por eso avanzó en un partido extraordinario".

Por último, resalta esta generación y anticipa que tiene mucho más por ofrecer a los ecuatorianos. "Hay futuro, o mejor aún, hay presente y la página hay que pasarla de inmediato porque la eliminatoria comienza el próximo marzo y somos colistas con menos 3 puntos. No hay nada más que aplaudir y felicitar a esta selección por la emoción y orgullo de cómo nos representaron en la Copa del Mundo".