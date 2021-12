Cuatro ecuatorianos competirán en dos diferentes categorías del Rally Dakar 2022 en Arabia Saudí entre el 1 y el 14 de enero: el piloto Sebastián Guayasamín, que lo hará en vehículo liviano en la categoría Side by Side T3, y tres competidores en moto, Juan Carlos y Juan José Puga (padre e hijo) y Mauricio Cueva.

Guayasamín conducirá un automóvil 335 y tendrá como copiloto al argentino Ricardo Torlaschi, en la que es ya su octava participación en el Dakar, que en esta edición tendrá un trazado de más de 8.000 kilómetros desde Hail, en el noreste de Arabia Saudí, hasta Yeda, en la costa oriental del Mar Rojo.

"Estamos motivados y cada día me visualizo en ese podio. Es un sueño, no solo por mí sino por todo el país que me apoya", dijo el piloto que lleva entrenando todo el año y acabó en la última edición del Dakar mantuvo un buen ritmo de carrera que le permitió completar todas las etapas entre los 20 primeros.

Su categoría es una de las seis que se correrán en enero y en la que la velocidad límite es de 135 kilómetros por hora y todos los vehículos son regulados para no superar los 163 caballos de fuerza.

El representante tricolor tiene previsto viajar este sábado a Estados Unidos, donde celebrará la Navidad en familia, antes de partir rumbo a Arabia Saudí para poder completar el registro y preparación previas a la competición.

"Mientras aquí (en Ecuador) queman el año viejo, yo ya voy a estar jugándome la vida", bromeó ante los medios en una comparecencia, en alusión a que cuando se inicie la carrera el 1 de enero, en Ecuador aún estarán celebrando la Noche Vieja.

Una docena de empresas privadas auspician al ecuatoriano en una competencia que reúne a 750 pilotos y copilotos de todo el mundo en el considerado "rally más duro del planeta".

Cristina Alava, representante de una de las marcas auspiciantes, resaltó que Sebastián "lleva el nombre de Ecuador muy alto" y que la expectativa sobre la participación ecuatoriana ha crecido en los últimos años.

El equipo compitió previamente en el Mundial de Rally Raid en Marruecos donde se posicionó entre los diez primeros lugares en todas las etapas.

"Tengo toda la confianza, tenemos un gran auto y el equipo es de primera", resumió confiado el piloto, quien reconoció que se requiere también de "un poco de suerte" para lograr un buen resultado.

Guayasamín reconoció que conseguir auspicios para "un deporte tan caro como este" no ha sido fácil, pero reconoció que los incentivos tributarios de doble deducción promovidos por el actual Gobierno para las empresas privadas que apoyen el deporte nacional, han supuesto un alivio.

El Dakar se disputa desde 1978 y es el rally automovilístico más conocido del mundo. Guayasamín se convirtió en 2017 en el primer ecuatoriano en completar esta carrera.