Van a contra reloj. Los pasajes de los 219 deportistas que Ecuador tiene en la delegación para los Juegos Suramericanos de Asunción 2022 aún no están comprados en su totalidad. A eso se le suma que ayer los deportistas recién retiraban el kit de uniformes, cuando restan solo 4 días para el inicio de la justa, este sábado 1 de octubre. Inconvenientes como esos son la tónica de la previa del segundo evento del ciclo olímpico.

Tras varias semanas de incertidumbre por el retraso en la entrega del presupuesto para este torneo por parte del Ministerio del Deporte, y la amenaza de no acudir, el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) ofreció a EXPRESO detalles de la situación actual de la delegación y los inconvenientes generados por la falta de recursos.

Jorge Delgado Panchana, presidente del COE, acompañado de Jhon Zambrano, secretario general, y Miguel Nácer, tesorero, empezó aclarando que “no se trata de una pugna, ni una pelea” entre los organismos deportivos del país, sino de “un tema administrativo” que ha ralentizado los procesos y que “debe cambiar cuanto antes”.

Zambrano, mostrando documentos, explicó que el COE envió hace más de un año (el 21 de septiembre de 2021) el primer comunicado con el presupuesto que iban a necesitar para estos Suramericanos: $ 1’225.000, que incluso fue firmado por el entonces presidente, Augusto Morán. “En total se hicieron cinco insistencias, pero no fue sino hasta el 3 de agosto de este año que nos enviaron una carta donde decían: ‘Apenas contemos con la asignación, inmediatamente se les notificará el techo’... Luego se nos confirmó que nos podían dar 900.000, así que hicimos los cambios en el proyecto para ajustarnos y esperamos”, precisó.

De acuerdo con el Ministerio del Deporte, el 17 de junio le notificó al COE que iban a poder utilizar el remanente (dinero no utilizado) de los Juegos Bolivarianos de Valledupar, monto que ascendía a $ 176.000, pero no fue sino hasta el 2 de septiembre cuando mediante otra resolución ese dinero ya se hizo efectivo.

Prev Next Daniel Pintado fue anunciado este martes 27 de septiembre como el abanderado masculino del país para Asunción. Archivo

Gabriela Vargas será la abanderada femenina por sus logros en los Juegos Mundiales. Archivo

Los kits de cada deportista están compuestos por 2 pantalonetas, 1 calentador y chompa, 5 camisetas, 1 gorra, 1 polo, 7 pines y 1 mochila. Christian Flores / Expreso

Zambrano explica que al 8 de agosto se cotizaron los pasajes en varias aerolíneas y en promedio, si se compraban a tiempo, podían haber costado $ 1.126 por persona, pero como no había para comprarlos terminaron saliendo en $ 2.967 aproximadamente solo para la delegación de lucha, $ 2.445 para pesas y $ 1.967 para el equipo de karate.

“Calculamos invertir el 50 % del presupuesto en boletos aéreos, sin embargo por el retraso ahora sobrepasa el 80 %. ¿Cómo hacemos para pagar el resto de cosas?”, cuestionó el dirigente.

Según los funcionarios, no es la primera vez que situaciones como esta suceden. En Birmingham, donde se disputaron los Juegos Mundiales en julio, los recursos llegaron después de que se acabaron las competencias; mientras que en los Juegos Bolivarianos de Valledupar pasó algo similar a lo de ahora.

“No hay pelea entre los organismos, sino una diferencia importante en las velocidades de gestión. Necesitamos eficacia, de lo contrario el deportista es el afectado. Por ejemplo, si debía llegar con un día de anticipación, ya no lo podrá hacer porque cambiaron los vuelos e irá en desventaja de condiciones a competir”, argumentó Zambrano.

El titular del COE reveló que los kits para los deportistas (que consistían en 2 pantalonetas, 1 calentador y chompa, 5 camisetas, 1 gorra, 1 polo, 7 pines y 1 mochila) empezaron a entregarse recién este martes 27 de septiembre, tras pedir ayuda a los organismos internacionales para poder cumplir. De lo contrario, ni eso hubieran tenido.

Al cierre de la edición se conoció que la patinadora de velocidad Gabriela Vargas y el marchista Daniel Pintado iban a ser los abanderados de Ecuador para esta justa, tras sus destacados logros deportivos conseguidos en esta temporada. No obstante, corrió el rumor de que no habría ceremonia de abanderamiento oficial. De confirmarse aquello, sería la primera vez que no suceda en la historia en un evento del ciclo olímpico para Ecuador. Al final se dijo que habrá un acto (aún por confirmar), pero muy discreto. Este miércoles 28 solamente restarán tres días para el inicio. Está previsto que en esta jornada lleguen los 13 primeros deportistas tricolores a Asunción, Paraguay.