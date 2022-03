Ecuador nunca ha ganado en Paraguay por eliminatorias

A la selección nacional de Ecuador le alcanzará con sumar un punto ante Paraguay, este jueves 24 de marzo de 2022, para asegurar su presencia en el Mundial de Qatar. Pero, para ello deberá romper nuevamente la historia.

¿La razón? La Tricolor jamás ha sumado un punto por eliminatorias en tierras paraguayas. En todas sus visitas ha perdido, inclusive en una le costó el puesto a uno de sus seleccionadores.

La historia de los partidos entre estos combinados, en Paraguay, inicia el 31 de mayo de 1981, para el Mundial de España 82. El dueño de casa se impuso por 3-1. Para los mundiales anteriores no se enfrentaron porque uno de los dos no participó o porque simplemente no coincidieron en el mismo grupo. Cabe anotar que no siempre se jugó bajo la modalidad de todos contra todos.

Para el Mundial de México 86, por ejemplo, no estuvieron en el mismo grupo. Para Italia 1990, en cambio, el resultado fue a favor de Paraguay por 2-1, 10 de septiembre de 1989. Ninguno de los dos clasificó.

En el camino a Estados Unidos 1994 no coincidieron en el mismo grupo. Desde las eliminatorias para Francia 1998 ya se enfrentaron en todos los procesos y siempre la Albirroja se quedó con la victoria. El 10 de noviembre de 1996 se impuso por 1-0.

Mientras, para el Mundial de Japón y Corea 2002, el primero que jugó Ecuador, el viaje a Paraguay terminó con una victoria local por 3-1, el 3 de junio de 2000. Al ser la tercera fecha, no influyó mucho en el ánimo ecuatoriano.

Tampoco afectó mucho en el camino hacia Alemania 2006, cuando se perdió por 2-1, el 15 de noviembre de 2003. Igual se clasificó a esa Copa del Mundo.

Pero, algo distinto ocurrió en la carrera para Sudáfrica 2010. También era la tercera fecha de las eliminatorias, pero el 5-1 que le propinó Paraguay a Ecuador, el 17 de noviembre de 2007, terminó con la renuncia del entrenador Luis Fernando Suárez. Asumió Sixto Vizuete, pero no consiguió la clasificación.

Para el Mundial de Brasil 2014, el tercero en la historia de Ecuador, la visita a Paraguay terminó con una derrota por 2-1, el 11 de noviembre de 2011. En ese entonces no pesó mucho porque el cuadro de Reinaldo Rueda se hizo muy fuerte en casa y consiguió el boleto.

En cambio, para Rusia 2018, la derrota 2-1 en Asunción, el 23 de marzo de 2017, sí fue determinante en el camino al Mundial. Entonces era la fecha 13, la selección empezó a perder terreno y terminó por quedarse fuera de la Copa del Mundo.