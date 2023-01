La selección ecuatoriana sub-20 tiene una mochila extra para el Sudamericano que se jugará en Colombia: es la vigente campeona. Por ello fue cabeza de serie en el sorteo y todas las miradas la apuntan.

En 2019, de la mano de Jorge Célico, el equipo nacional sorprendió al continente en Chile al quedarse con el primer lugar. Esa plantilla después fue a Polonia y ganó la medalla de bronce en el Mundial.

Mientras, en 2021 no se realizó el torneo por culpa de la pandemia y por eso recién se podrá defender la corona.

A criterio de Jimmy Brand, entrenador de la actual combinado de la categoría, lo que pasó en 2019 dejó la vara muy alta, pero no imposible de superar. Aclara que no lo dice con soberbia. Al contrario, es una meta que se ha puesto con su equipo, ya que no solo quiere el bicampeonato sudamericano, sino que también aspira a clasificar al Mundial de Indonesia.

Todo lo que necesita saber del Sudamericano Sub-20 y la participación de Ecuador. TEDDY CABRERA

Apoya sus palabras en el trabajo que hizo hasta conformar este equipo. Él llegó a la Tricolor en junio del año anterior y empezó un proceso de observación. Ya tenía una base de datos, pero quería sacar sus propias conclusiones. Así, miró juegos de reserva, sub-19 y segunda categoría. Con eso fue puliendo la lista hasta quedarse con una base de 36 jugadores.

A ellos los convocó a los distintos microciclos, a un cuadrangular amistoso en Brasil y los Juegos Suramericanos, donde obtuvo la medalla de plata.

“Han sido grandes experiencias. Enfrentamos a rivales que tendremos en el Sudamericano y eso nos deja algunas pistas. De todas maneras, no nos confiamos”, indicó Brand.

La nómina definitiva para el torneo en Colombia dejó un par de dudas, pero Brand las explicó. Por ejemplo, dijo que Nilson Angulo (Anderlecht), Anthony Valencia (Royal Antwerp) y Joel Ordóñez (Brujas) no recibieron el permiso de sus clubes.

Y fue más allá. “He tenido la libertad para armar este equipo. El proceso ha sido transparente y si han quedado afuera algunos con buenas condiciones es porque su momento no era el óptimo. Puede ser que estaban saliendo recién de lesiones y no daban los tiempos para que viajen. En todas mis decisiones hay una razón técnica”, agregó.

Brand insistió. “Ni a los microciclos llegó un jugador que no se lo mereciera. En juego también está mi nombre”.

Con la nómina que conformó está confiado en que podrá mostrar el estilo de juego que más le gusta: ataque.

“Nunca verán a mi equipo esconderse. Siempre será el que proponga. Obviamente habrá situaciones de juego que nos haga mover algo, pero en líneas generales apostamos por el buen trato a la pelota y a la agresividad”.

El primer partido de Ecuador en la defensa de la corona será ante Chile. A este rival lo derrotó en los Juegos Suramericanos.

Sin embargo, el entrenador del cuadro araucano, Patricio Ormazábal, aseguró que en el Sudamericano sub-20 las cosas serán diferentes.

“En aquel partido perdimos por una mala salida y una gran virtud suya en el tiro libre. Esta vez siento que hemos mejorado. Hay respeto por el rival, pero siento que estamos más fuertes”, indicó.