Dragonas IDV vs Corinthians: hora y dónde ver en vivo el partido de Libertadores 2025

Dragonas Independiente del Valle inicia este jueves 2 de octubre el camino a lo que apunta sea su primera estrella internacional. Con la experiencia ganada en la Copa Libertadores Femenina de 2024, en la que llegaron a semifinales pese a ser su debut en la competencia, las rayadas llegan fuertes al torneo continental.

Te invitamos a leer: Champions League: Willian Pacho neutralizó a un Barcelona sin brillo

Motivadas tras obtener el bicampeonato de la Superliga y reforzando el ataque con la colombiana Ingrid Vidal y la cubana Cecil Aldana, las del Valle están listas para el estreno ante Corinthians, vigente campeón de la competencia, al que enfrentarán desde las 14:00 (de Ecuador) en el estadio Florencia Valera de Argentina.

“Más que una revancha es una nueva oportunidad. Tras el bicampeonato tenemos un nuevo reto en la Copa Libertadores. Iremos paso a paso. Creemos en el talento que tenemos, vamos a representar de la mejor manera al país y a demostrar el crecimiento del fútbol femenino ecuatoriano”, afirmó el entrenador Gustavo Pineda.

Kendry Páez y Dua Lipa: su relación por una camiseta del Estrasburgo Leer más

El estratega colombiano detalló que tras ganar la corona local se dedicaron a recuperar a las jugadoras y acoplar a las incorporaciones. “Tenemos mucha calidad y talento para explotar. El grupo se ha preparado muy bien, se vienen cosas grandes, hay que seguir creyendo”, comentó.

También resaltó el poder contar con Ámbar Torres y María Bravo, quienes se recuperaron de lesiones que les tuvieron sin actividad la mayor parte de la temporada. Torres confesó que quiere sacarse una ‘espinita’ que tiene con la Libertadores. “El año pasado no pude estar por la lesión y ahora tengo esta nueva oportunidad. La recibo con muchas ganas. Corinthians no es un rival fácil, pero vamos con mentalidad ganadora”.

Dragonas Independiente del Valle está en el grupo A de la Copa Libertadores Femenina 2025 junto a Corinthians de Brasil, Always Ready de Bolivia, e Independiente Santa Fe de Colombia.

Dragonas IDV sumaron goles

La delantera cubana Cecil Aldana llegó como refuerzo a Dragonas IDV. KARINA DEFAS / EXPRESO

Dragonas apostó por sumar a Cecil Aldana, goleadora de la Superliga con las Guerreras Albas, para reforzar la ofensiva ante la baja por lesión de la chilena Fernanda Araya.

“Feliz por esta oportunidad, el grupo me ha recibido de la mejor manera. Estamos listas para enfrentar los partidos de la mejor manera”, señaló la delantera cubana. Mencionó que su vínculo con las rayadas es por el momento por la Libertadores y que después analizará su futuro.

Los datos claves del partido

Fecha: Jueves 2 de octubre

Hora: 14:00 (de Ecuador)

Estadio: Florencio Varela, Argentina

Transmite: Youtube de la Copa Conmebol Libertadores

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!