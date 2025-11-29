Dónde ver y horario de Palmeiras vs Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025

Sin Gonzalo Plata, el Fla deposita su peso ofensivo en un De Arrascaeta en su mejor momento

Giorgian De Arrascaeta vuelve a una final de la Copa Libertadores en este 2025, que disputará su club, Flamengo, este sábado 28 de noviembre de 2025, desde las 16:00, ante Palmeiras, con un papel renovado: ser el goleador del equipo.

De Arrascaeta, nuevamente en una final de Libertadores

El uruguayo, pieza clave del Fla desde su llegada en 2019, jugará en Lima su cuarta final continental con el Mengao, pero esta vez con un desafío distinto: dejar de ser el creativo y transformarse en el anotador que supla a Gonzalo Plata, baja por expulsión.

‘Arrasca’ conoce bien el escenario. En el Monumental de Lima levantó su primer título de este torneo con el club en 2019, en aquella remontada 2-1 frente a River Plate, con doblete de Gabigol y una actuación brillante del uruguayo como armador.

Gonzalo Plata no podrá jugar la final de la Copa Libertadores 2025 porque está suspendido. cortesia

Desde entonces, su presencia en finales de esta competencia se volvió habitual: en 2021 ante Palmeiras, derrota 1-0, y en 2022, cuando el Fla conquistó su tercer título superando a Athletico Paranaense.

Un rol renovado: del creador al goleador del Flamengo

A lo largo de estos años, De Arrascaeta fue el guía del equipo, siempre desde su rol natural de organizador, pero sin demasiada incidencia goleadora. Sin embargo, la campaña actual marcó un giro inesperado.

Bajo la propuesta de posesión impulsada por Filipe Luís, el charrúa ha mostrado una contundencia que no figuraba en sus versiones anteriores: es el máximo goleador del equipo en el Brasileirao con 18 tantos y también líder en asistencias con 14. Números que lo posicionan para asumir el rol de Plata: el peso del gol.

El único matiz pendiente está en la propia Libertadores, donde el Fla acumula doce goles en doce encuentros y De Arrascaeta solo aportó dos.

La ausencia de Gonzalo Plata y la confianza en el uruguayo

Diego Ribas, exjugador del Mengão, recalcó que la ausencia de Plata será una baja importante; sin embargo, considera que el charrúa podrá liderar al equipo hacia su cuarto título en la Libertadores.

“Se merece todo este reconocimiento. Sigue con hambre de victoria, siendo decisivo”, destacó el exvolante.

Dónde ver EN VIVO Palmeiras vs Flamengo

En Ecuador, el partido entre Flamengo y Palmeiras será transmitido EN VIVO por el canal de televisión pagada ESPN y la plataforma digital Disney+.

