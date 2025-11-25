Dónde ver y horario de Manchester City vs Bayer Leverkusen en Champions League

Manchester City y Bayer Leverkusen chocan por la fecha 5 de la Champions League en un partido decisivo rumbo a los octavos

Manchester City y Bayer Leverkusen se enfrentan este martes 25 de noviembre de 2025, en un duelo clave por la fecha 5 de la fase de liga de la Champions League 2025-26.

El partido está programado para las 15:00 (hora local) y tendrá como escenario el Etihad Stadium, donde los ingleses buscarán consolidar su camino hacia los octavos de final del torneo.

Manchester City busca asegurar su cupo directo a los octavos

Los Citizens, actualmente en la cuarta posición con 10 puntos, llegan al compromiso con la obligación de sumar una victoria que les permita mantenerse dentro de la zona de clasificación directa.

Manchester City está en zona de clasificación directa a los octavos de Champions League. ADAM VAUGHAN

En este nuevo formato de Champions, solo los ocho primeros avanzan de manera automática a los octavos, mientras que del noveno al vigésimo cuarto disputan un repechaje. Por ello, cada punto es determinante para los dirigidos por Pep Guardiola.

La sensible baja de Rodri condiciona el plan de Guardiola

Sin embargo, Guardiola deberá lidiar con una baja sensible: Rodri no será parte de la convocatoria debido a molestias físicas.

Aun así, el City mantiene un ataque de primer nivel encabezado por Phil Foden, Erling Haaland y Rayan Cherki, quienes asumirán la responsabilidad ofensiva en un compromiso que podría marcar el rumbo del grupo para los ingleses.

Leverkusen llega presionado y con numerosas bajas

Del otro lado, Bayer Leverkusen llega en una posición más comprometida. El conjunto alemán ocupa la casilla 21, con apenas 5 puntos, lo que por ahora le permite mantenerse en zona de clasificación al repechaje para los octavos.

El técnico Kasper Hjulmand enfrenta numerosas bajas. Leverkusen no podrá contar con Edmond Tapsoba, Ezequiel Fernández, Lucas Vásquez ni Exequiel Palacios, todos por lesión.

A estas ausencias se suma la del mediocampista Robert Andrich, suspendido tras su expulsión en la fecha anterior.

Las alineaciones de Manchester City y Bayer Leverkusen

Dónde ver en Ecuador el Manchester City vs Bayer Leverkusen

Para los aficionados en Ecuador, el encuentro entre Manchester City y Bayer Leverkusen será transmitido por la señal de ESPN y también estará disponible vía streaming en Disney+.

